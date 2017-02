La Junta firmará este viernes un acuerdo con los sindicatos para convocar más de 2.300 plazas de docentes

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que este viernes se va a suscribir un acuerdo con las centrales sindicales en la comunidad autónoma y la Junta va a llevar a cabo una oferta pública de empleo de más de 2.300 plazas de docentes.

Así se lo ha trasladado la presidenta al coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, en respuesta a una pregunta que éste le ha formulado centrada en temas educativos en la sesión de control al Gobierno andaluz.

Susana Díaz ha señalado que "mañana (este viernes) va a haber un acuerdo con las centrales sindicales en Andalucía y va a haber una oferta pública de empleo que va a ser superior incluso a los 2.300 docentes que teníamos previsto".

Además, la presidenta de la Junta ha aseverado que "se ponga el Gobierno de España como se ponga, en Andalucía el próximo año va a haber oposiciones sí o sí", y ha dicho esperar que el líder de IU en Andalucía "esté con nosotros" en ese asunto.

En esa línea, Susana Díaz ha apuntado que ha echado en falta a Maíllo al lado del Gobierno andaluz y de su presidenta "en la defensa de esos opositores que han querido ser utilizados como rehenes por parte del Gobierno de España cuando nos han querido chantajear para sacar adelante un Presupuesto en este país".

"No he encontrado a su fuerza política ni a usted reivindicando que se respetara a Andalucía", ha lamentado la presidenta, que también ha echado en falta a IU "en la defensa que ha hecho" el Gobierno de la Junta "de los chavales que estaban sufriendo, llamémosle fallos del Gobierno de España, a la hora de reconocer la cuantía de sus becas".

"No he visto a su fuerza política ni a usted en la defensa de esos chavales ni arrimando el hombro", ha insistido la presidenta, que ha trasladado al líder de IU que le va a tener de su lado "si quiere defender la educación pública en Andalucía".

En ese sentido, ha destacado que desde que es presidenta, en los últimos tres años, "ha subido la inversión en la educación pública en Andalucía en 445 millones de euros", y, concretamente, el Presupuesto ha subido en 222 millones "en el último año de cara al Presupuesto de 2017".

Maíllo ha respondido que si no ha visto a IU en el asunto de las becas "posiblemente es porque no todo lo que trabajamos lo vamos exponiendo", y en ese sentido ha explicado que este miércoles, "al detectar que el tema de becas tenía una vía de solución", IU acudió a la vía de "interlocución con el Gobierno como solemos hacer", porque en la federación de izquierdas "no siempre vamos exponiendo" lo que hacen, según ha apuntado el coordinador general de IULV-CA.