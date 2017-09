La Junta desoye al alcalde de Málaga e insiste en llevar el metro al Civil

Si el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esperaba tener la complicidad de la Junta de Andalucía al plantear que el Metro al Hospital Civil se defina a la par que la operación de regeneración del Guadalmedina, se equivocaba. El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, difuminó ayer cualquier esperanza del regidor, señalando que la Consejería de Fomento mantiene firme su hoja de ruta de licitar en octubre la construcción del ramal en superficie.

El pronunciamiento de la Administración autonómica ignora el último planteamiento del regidor del PP, que, coincidiendo con el mensaje que meses atrás lanzó el presidente del PP, Elías Bendodo, propuso paralizar la tramitación del tramo con el fin de vincularlo a la operación de regeneración del río. Una labor que los responsables de Urbanismo esperan esté lista para los primeros meses de 2018.

"Desde 2013 hay un acuerdo que se alcanzó libremente entre la Junta, el Ayuntamiento y la concesionaria en el que quedaba claro cuál era el trazado del Metro; desde esa fecha Fomento ha trabajado en los proyectos y la adjudicación de los tramos pendientes para completar la red; modificar eso es cambiar lo acordado y alterar las fechas de puesta en funcionamiento", expuso ayer Ruiz Espejo, quien abundó en la idea de mantener los compromisos iniciales y confió en que el Ayuntamiento actúen en la misma dirección. "Estoy seguro de que el Ayuntamiento es una administración cumplidora y seguro que cumple los acuerdos y la Ley", agregó.

En su respuesta al mandatario local, Ruiz Espejo no solo subrayó la apuesta de la consejería, sino que incluso llegó a visualizar un escenario con las obras sobre el terreno, un extremo que aún queda a meses vista y pendiente de que el Ayuntamiento no obstaculice el impulso final de los trabajos. Si bien De la Torre no ha sido claro hasta el momento a la hora de oponerse de manera taxativa, sí ha avanzado que su intención es la de no facilitar el proceso.

En cuanto a la demanda municipal de que la Junta dé pasos para tratar de convencer a los vecinos disconformes con el trazado, el delegado recordó la campaña de comunicación que se llevó a cabo meses atrás y admitió la posibilidad de retomar estas acciones. "No descartamos que se pueda seguir haciendo todo lo que sea informar para detallar las condiciones que permitan minimizar los efectos de la obra; antes de la obra y durante la obra estaremos a disposición de comerciantes y vecinos para reducir el impacto e introducir cuantas mejoras se puedan realizar", añadió.

La idea que el alcalde verbalizó por vez primera el pasado martes, en el del Desayuno Informativo del Grupo Joly, patrocinado por Banco Santander, no sólo recibió ayer el revés de la Junta, si no también de buena parte de los grupos municipales. Un hecho que evidencia, nuevamente, la soledad en la que parece encontrarse el equipo de gobierno del PP en este asunto. Cabe recordar que el Pleno le exigió que facilite el desarrollo del proyecto del Metro.