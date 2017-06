La Junta dice que no hay altos cargos imputados por "corrupción política"

"Ningún alto cargo de la Junta está siendo investigado por corrupción política". Ésta es la tesis que repitió ayer una y otra vez el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, durante un encrespado debate con la parlamentaria popular Ana Mestre, que había solicitado su comparecencia en comisión parlamentaria para que informara sobre los miembros de la Administración regional implicados en causas judiciales. El debate se dirimió en la difusa línea que separa la corrupción de las denuncias por procedimientos de gestión y administración. Este argumento no es nuevo. Ya ha servido en numerosas ocasiones para justificar la continuidad de políticos de distinto color al ser imputados, como serían los casos del alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, o los dirigentes del PP Gabriel Amat o José Luis Sanz.

El número dos del Gobierno andaluz planteó a los populares que hagan "un ejercicio de pedagogía" y limitó a cinco el número de causas en las que se encuentran imputados altos cargos de la Junta. "Pero no son casos de corrupción política", incidió Jiménez Barrios, que se ciñó únicamente a las investigaciones que implican a miembros actuales de la administración. Así, sólo hizo mención a la causa abierta por la adjudicación de la mina Aznalcóllar, una denuncia contra la Dirección General de Pesca por una subvención, otro caso en el que se investiga a dos altos cargos de la Delegación de Agricultura "por una disputa de comunidades de regantes" y, finalmente, una investigación en Huelva sobre las ayudas a la formación, "la única que queda pendiente".

En su réplica, Ana Mestre se preguntó qué define la Junta como "corrupción política" y acusó a Jiménez Barrios de olvidar en su relación casos como los ERE, Invercaria o el de los cursos de formación, en los que ha habido 600 imputados, de los cuales en torno a 80 de ellos eran altos cargos de la Junta, según enumeró la parlamentaria popular. "Esto es la realidad del Gobierno andaluz. No mire para otro lado ni minusvalore la solicitud de comparecencia porque tienen muchas cosas que explicar", sostuvo Mestre, quien avanzó que volverán a pedir que acuda al Parlamento por el mismo asunto.

Jiménez Barrios cerró el debate con una crítica a los populares por buscar "un debate impostado" y acudir al Parlamento con un discurso cerrado "para estirar el chicle" que no se acomoda a la realidad. El vicepresidente de la Junta también aludió a los escándalos del PP fuera de la comunidad. "Yo no le voy a pedir que me diga los altos cargos del Gobierno de España que están imputados porque me produce tristeza. Y los ciudadanos no quieren que usted me arroje los casos de corrupción", sostuvo el número dos del Gobierno andaluz, quien subrayó que el PP está personado en todas las causas a las que se refirió la parlamentaria popular. "Y en alguna de ellas, como la formación, todo se ha archivado salvo una cuestión todavía pendiente", recalcó Jiménez Barrios. "Deberían hacer pedagogía y pedir disculpas porque el Partido Popular planteó unas demandas que luego se ha visto que no corresponden con actos delictivos", abundó.