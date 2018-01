La Junta renueva la composición del Consejo Consultivo sin consultar a la oposición

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una profunda renovación del Consejo Consultivo de Andalucía. Solo tres consejeros electivos, -la ex consejera de Justicia Begoña Álvarez, el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo y la catedrática de Derecho Civil Ana Cañizares- seguirán formando parte del órgano, al ser reelegidos para un segundo mandato. Como miembros con dedicación exclusiva se incorporan ahora la senadora Mar Moreno; el catedrático de Derecho Constitucional Ángel Rodríguez Vergara; la catedrática de Derecho Administrativo María Jesús Gallardo Castillo, y el catedrático de Derecho del Trabajo Juan Gorelli Hernández. Por su parte, sin el requisito de exclusividad, han sido nombrados como consejeros electivos el ex decano del Colegio de Abogados de Cádiz José Manuel Jareño; Soledad López, ex secretaria de Estado en varios Ministerios de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero; y los juristas Fernando Yélamos y Joaquín Cifuentes.

“Los nuevos componentes son seguramente de las personas que en el mundo de la judicatura puedan reunir mayor consenso en la comunidad”, afirmó el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Sin embargo, la renovación no está exenta de polémica, ya que se ha roto la tradición no escrita de consensuar los integrantes del Consejo con los partidos de la oposición. “El Gobierno andaluz entiende que se trata de una competencia exclusiva y ha cumplido con sus atribuciones”, justificó el portavoz del Ejecutivo regional, que negó la existencia de "fricciones" con los anteriores miembros del órgano.

El Consejo Consultivo de Andalucía fue creado en 1993 y su función es emitir dictámenes sobre normativas impulsadas por la Administración de la Junta y las entidades locales, entre otras. Los consejeros electivos se nombran por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez. La composición del órgano se completa con otros cinco consejeros natos: la fiscal jefe del TSJA, el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, el director general de Administración Local, un representante de los Colegios de Abogados de Andalucía y un representante de las Academias de Legislación y Jurisprudencia.

Las explicaciones del Gobierno no andaluz no convencieron a la oposición. La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha calificado hoy como el "mayor acto de despotismo" en la autonomía andaluza la renovación del Consejo Consultivoz, decisión que ha achacado a una "represalia" relacionada con el caso de los ERE.

En comunicado, Crespo ha revelado además que el PSOE-A "ha reconocido" al PP que la medida, "tomada unilateralmente y sin consulta previa con el resto de partidos, es una represalia" por la decisión de los populares de pedir la citación de la presidenta de la Junta para declarar como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE. En su opinión, la "grave situación" que supone la decisión del Ejecutivo andaluz denota el "miedo" y la "debilidad" de Susana Díaz.

Además, ha recordado que informes recientes del Consejo Consultivo han "tumbado" la ley autonómica de Formación Profesional y que ha dado "varapalos" a otros textos legislativos. "El Consejo Consultivo es un órgano independiente, con opinión propia, pero Susana Díaz no lo acepta", ha denunciado Crespo.