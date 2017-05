La Junta busca contentar a C's con el proyecto de ley de Emprendimiento

El Gobierno andaluz ya está más cerca de cumplir el primer punto del acuerdo de investidura firmado hace casi dos años con Ciudadanos. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento con el que busca garantizar "la igualdad de oportunidades" de todos los andaluces a la hora de iniciar una aventura empresarial. "Queremos que se vea el emprendimiento como una oportunidad y no como una necesidad", señaló el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

Andalucía será la primera comunidad en contar con una norma con rango de ley para regular el apoyo a los emprendedores, según insistió el titular de Economía. El proyecto de ley recoge como primera prioridad la elaboración de un Plan General de Emprendimiento, que deberá estar listo en un plazo de un año y será la herramienta básica de planificación. Su aplicación se articulará en torno a la fundación Andalucía Emprende, que será la encargada de atender las necesidades de las personas que quieran poner en marcha sus proyectos. Su capilaridad geográfica es clave para el éxito de la ley, ya que de Andalucía Emprende dependen los 267 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), que dan cobertura a prácticamente toda la región.

Ramírez de Arellano insistió en que no se plantea la conversión de esta fundación en agencia pública. "Sus trabajadores no necesitan potestad pública porque no conceden subvenciones, sino que prestan servicios. Y no apostamos por subvenciones, porque aumentan la burocracia", sostuvo el consejero de Economía.

El texto contempla una cartera de 15 servicios de orientación y asesoramiento, algunos de los cuales están dirigidos específicamente a impulsar el emprendimiento en el ámbito rural y la economía colaborativa, dos de las prioridades de la norma. También se incluye el llamado apoyo de "segunda oportunidad", destinado a personas que han tenido experiencias anteriores fallidas, o el de apoyo a la financiación, favoreciendo la intermediación con entidades financieras y las fórmulas de microcréditos.

La concreción de las medidas se está a expensas de lo que ocurra en el trámite parlamentario y el desarrollo reglamentario de la ley. Ciudadanos ya anunció ayer que presentará enmiendas para modificar el proyecto de ley a su paso por la Cámara. "Estaremos muy vigilantes para que la ley sea útil a los empredendores, enriquiciéndola durante su trámite parlamentario", señaló el portavoz económico del partido naranja en el Parlamento andaluz, Carlos Hernández White, que saludó que la futura ley "haya salido del cajón donde la tenía guardada el Gobierno andaluz desde la pasad legislatura".