La Junta garantiza que Díaz "va a trabajar para Andalucía como hasta ahora"

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que todos los ciudadanos pueden tener la "garantía" de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a "trabajar" para Andalucía, "como ha hecho hasta ahora y va a seguir haciendo en el futuro".

El portavoz ha hecho estas manifestaciones en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado sobre la reacción de los partidos de la oposición tras el anuncio de que Díaz concurrirá a las primarias de su partido.

"Es un asunto que no le afecta al gobierno porque va a seguir siendo presidenta, lo ha dicho en numerosas ocasiones y lo dijo ayer mismo", ha recordado Vázquez, que ha subrayado que en Andalucía hay "estabilidad política" y una "hoja de ruta clara".

Por ello, ha tildado de "sorprendentes" las declaraciones de algunos líderes de la oposición, a los que ha retado a comparar sus agendas con la de Díaz: "No hay ningún otro dirigente que defienda con más fuerza y ahínco los derechos de los andaluces", ha sostenido.

"Cuando quieran comparamos las agendas de uno u otro líder, no resiste comparación con la de ningún otro dirigente; a trabajar no le gana nadie (a la presidenta)", ha remachado. En su opinión, aquellos que no "ganan en las urnas" están intentando buscar "vías de escape a sus frustraciones".

En concreto, se ha referido al PP-A y a su presidente, Juanma Moreno, a quien ha reclamado "coherencia", pues "pide cosas que no piden en su partido". Tras ironizar sobre el papel de Moreno, a quien el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, le "robó la cartera" el pasado domingo, cuando se refirió al anuncio de Susana Díaz de que competirá en las primarias, el portavoz del Gobierno se ha aludido a la acumulación de cargos de varios dirigentes populares.

"Empezando por el propio Moreno, que es senador y preside una importante comisión en el Senado, casualmente la de Incompatibilidades, y al mismo tiempo ejerce la oposición en Andalucía", ha recordado.

Ha insistido, por ello, en que Moreno "nunca pide dentro de su partido" lo que exige en Andalucía, circunstancia que no sabe si es "por cobardía o porque no pinta nada en su partido".

Ha recordado también que, actualmente, hay dos secretarios de Estado, en referencia a José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya, que son también presidentes provinciales del PP.

"Y, si echamos un poco atrás a la moviola, veremos que (Juan Ignacio) Zoido fue miembro de la corporación municipal de Sevilla, presidente del PP de Andalucía y portavoz en el Parlamento", ha proseguido.

Finalmente, ha aludido también al expresidente del Gobierno José María Aznar, quien presidió la Junta de Castilla y León siendo presidente nacional del Partido Popular.

"Esa es la historia del PP y cuando escuchamos al señor Moreno Bonilla, nos encontramos que le piden a los demás lo que no se aplican en su propia casa", ha concluido.