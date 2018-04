La Junta insiste en pactar la reforma de la financiación sin esperar a Cataluña

La reforma de la financiación autonómica debe salir adelante sin esperar a que se resuelva la crisis política en la que está inmersa Cataluña. La Junta de Andalucía considera que el Gobierno central se ha escondido detrás de esta "excusa" para no poner sobre la mesa un nuevo modelo, según insistió ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que recalcó que no se entiende que haya asuntos "paralizados" en toda España por la situación en Cataluña.

El número dos del Ejecutivo andaluz valoró que el encuentro del miércoles entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrió "un espacio de diálogo importante", lo que ha permitido "arrancar" a Rajoy "una buena decisión, la de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Esperamos que se cumpla", sostuvo Jiménez Barrios en declaraciónes a Canal Sur.

En su opinión, la negociación no corresponde a los partidos sino al Gobierno central y las comunidades autónoma, en el seno del CPFF. El vicepresidente de la Junta se pronunció así tras ser preguntado sobre el hecho de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, considera que los propios presidentes autonómicos del PSOE deberían fijar una "posición común" y ese partido también debería abrir un diálogo con el PP a nivel nacional.

Respecto al compromiso que asumió ayer Rajoy con la presidenta de que el CPFF se convocará de manera inminente, Jiménez Barrios dijo que, sin duda, hay que partir "de la confianza" en la palabra del presidente del Gobierno.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no comparte el optimismo del número dos de la Junta, y se declaró ayer "bastante escéptico" sobre la posibilidad de que el presidente Rajoy "vaya a poner encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica", aunque ayer se comprometiera a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sánchez recordó que hace varios meses también dijo que lo iba a hacer y no ha cumplido, y se mostró convencido de que no lo hará tampoco esta vez porque "no tiene capacidad, ni liderazgo, ni interés en poner sobre la mesa este debate necesario".

Tras subrayar que habló de este asunto en Sevilla con la presidenta andaluza, Susana Díaz, antes de la reunión que ésta mantuvo el miércoles con Rajoy en Moncloa y también después, el líder del PSOE apuntó que tiene una conversación pendiente con el presidente del Gobierno.

Según explicó, él y Rajoy quedaron en hablar cuando se saludaron el pasado lunes en la cena de gala que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Quedamos en hablar; el presidente y yo tenemos muchas cosas que tratar, sobre todo Cataluña", dijo Sánchez, que calificó de "cordiales", "correctas" y "normalizadas" sus relaciones con Rajoy, al tiempo que ha considerado "beneficioso" para el país que haya esa "comunicación fluida" entre ambos.