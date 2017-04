La Junta ve motivos políticos en el recorte a la región en los fondos estatales para el empleo

La Junta defiende que la reducción en los fondos estatales para políticas activas de empleo que recibe la comunidad no tiene más justificación la "política" con el objetivo por parte del Gobierno central de "castigar a Andalucía". El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, rechazó las acusaciones por parte del PP y el Ejecutivo, que el martes explicaron que la región tendrá once millones menos por sus incumplimientos a la hora de ejecutar los fondos para políticas de empleo de los últimos años.

"No hemos cumplido ni hemos dejado de cumplir" aseguró el consejero durante una comparecencia en Málaga, donde explicó que "Andalucía no lo ha podido hacer ni mal ni bien porque no ha habido formación durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015" debido a la paralización decidida por el Ejecutivo de José Antonio Griñán para analizar las posibles irregularidades y la conocida judicialización de los programas de formación de empleo.

"En los indicadores de reparto, que para Andalucía suponen una ponderación menor que para el resto de comunidades autónomas, existe una total falta de transparencia", añadió Sánchez Maldonado para después reclamar al Gobierno central los 800 millones que ha dejado de ingresar la comunidad en partidas para formación profesional para el empleo. "Hemos preguntado dónde están, si se han gastado o si se han devuelto", abundó el titular de Empleo, Empresa y Comercio.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, acusó a través de Twitter al PP de "desentenderse" de los parados andaluces, mientras que los populares insistieron ayer en que si el Ejecutivo socialista "hubiera hecho los deberes" tendría casi 40 millones de euros más para políticas activas de empleo. Así contestó a Díaz el vicesecretario del PP-A Pablo Venzal, una crítica a la que se sumó la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez.