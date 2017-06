La Junta niega que vaya a pagar la defensa de los acusados en el caso Invercaria

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, aseguró ayer que ni la Junta ni la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) "van a gastar un euro en defender a personas acusadas de delitos dolosos" en relación con el caso Invercaria, mientras que la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero exigió al Gobierno andaluz que no pague "fianzas millonarias" a los encausados. En una pregunta en el Pleno del Parlamento andaluz, el consejero aclaró que "no hay causa abierta" contra IDEA, precisando que, de hecho esta agencia se encuentra "personada como acusación particular y como perjudicada".

Carnero apuntó que IDEA no asumirá "gastos derivados de la representación jurídica de aquellos que ella misma está acusando, salvo que posteriormente hubiera una sentencia absolutoria". No obstante, explicó que los empleados públicos de la Junta "tienen derechos a ser representados y defendidos con los medios a costa de la Administración y por el gabinete jurídico de la Junta, por letrados de la Administración, o mediante recursos económicos cuando se advierte de la existencia de intereses contrapuestos, una manifiesta incompatibilidad o cuando son empleados de la administración instrumental".