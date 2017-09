La Junta rechaza que haya un solo juicio para los ex altos cargos investigados

La Junta de Andalucía no comparte la decisión de la Audiencia de Sevilla de que haya un solo juicio para cada uno de los ex altos cargos investigados en el caso de los ERE. La representación jurídica de la Administración andaluza, alineándose con las tesis de la Fiscalía Anticorrupción -que recientemente criticó el "cambio de reglas" que había fijado la Sección Séptima de la Audiencia-, ha presentado esta semana sendos escritos ante la Audiencia Provincial en los que reclama que se decrete la nulidad de los autos que acordaron dejar fuera de la investigación de las ayudas a las empresas Calderinox y Fundiciones Caetano al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y, en su lugar, solicita que se desestimen los recursos de este ex alto cargo y continúe la causa contra él en ambas piezas separadas.

La acusación particular que ejerce la Junta plantea en ambos escritos que la decisión de la Audiencia de Sevilla, que estimó que la causa del denominado "procedimiento específico" -la pieza política de la causa- engloba a las otras piezas separadas abiertas por las distintas ayudas en relación con los ex altos cargos implicados, vulnera el artículo 24 de la Constitución española: su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a la "jurisdicción y proscripción de la indefensión" y de un derecho a un proceso con todas las garantías.

Los autos de la Sección Séptima en relación a Fernández en los que se ha apreciado la concurrencia del principio non bis in ídem son, según los servicios jurídicos de la Junta, "nulos de pleno derecho". Alegan que la decisión de apartar al ex consejero de las investigaciones de Calderinox y Fundiciones Caetano se fundamenta en una "reinterpretación de cuál deba ser el objeto de un procedimiento distinto", el de la pieza política, "más de un año después" de que se dictase el auto de conclusión de las diligencias y "en contra" de la interpretación que del objeto de ese procedimiento hicieron tanto el juez instructor como las partes, "incluidas" la propia defensa de Fernández.

La Junta argumenta que la Audiencia ha incurrido en dos infracciones que determinan la nulidad de los autos. En un primer lugar, considera que hay una "desviación procesal" producida por una "incongruencia extra petita" porque la defensa del ex consejero había solicitado el sobreseimiento en ambas causas y en su lugar la Audiencia ha acordado que las diligencias previas abiertas por cada ayuda "no se dirijan" contra este investigado, con lo que se comete un "exceso respecto de lo solicitado" y priva a las acusaciones del empleo del recurso de casación, ya que contra esos autos no cabe recurso alguno.

En segundo lugar considera que la Audiencia ha "variado" el objeto de la pieza del "procedimiento específico", al "mutar el objeto de otro proceso distinto del aquí discutido e impidiendo el ejercicio de la acción penal contra los responsables de los hechos determinantes de la concesión de la ayuda" que se investiga, con lo que se está "vedando a esta administración el acceso al proceso penal contra los responsables de un hecho indiciariamente delictivo".

La acusación particular recuerda que en julio de 2015 la misma Sección Séptima aprobó la división de la macrocausa de los ERE en piezas separadas y en ese momento "no existía óbice alguno a que se investigara en distintas piezas el procedimiento específico, con perfiles y responsables propios". La Junta sostiene que la propia Audiencia apuntó que los posibles "problemas penológicos" que se deriven del sometimiento de los responsables de conceder las ayudas a múltiples enjuiciamiento serán resueltos "con arreglo a los criterios contenidos en la ley procesal, de acuerdo con lo interpretado por la jurisprudencia".

Dice la acusación particular que la defensa del ex consejero de Empleo "asumió la delimitación objetiva del procedimiento específico" establecido en la división en piezas y además "incurre en el error de incluir como elemento delimitador del objeto la calificación jurídica que de tales hechos realicen las partes o las resoluciones judiciales, error este último en el que incurre del mismo modo el auto cuya nulidad pretendemos".

Además, el gabinete jurídico de la Junta alude a que el auto del 31 de mayo de 2016, del juez de refuerzo Álvaro Martín en el que procesó a los distintos ex altos cargos en la pieza política, delimita el objeto del procedimiento al "mecanismo presupuestario por el cual se acuerda que las subvenciones y ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo que se otorguen en determinado ámbito sectorial sean abonadas por IFA/IDEA". En ese auto, prosigue, "ni se cita ayuda o subvención concreta alguna ni se citan como responsables a título de autor, cooperador, inductor o cualquier otro a dichos intrusos" y no se citan ni siquiera como responsables civiles a título lucrativo.

"Por consiguiente, no queda ninguna duda de que el objeto del procedimiento específico no alcanza, de ningún modo, a los actos por los que se designa quién sea el responsable de la concesión de las subvenciones y ayudas, quién sea beneficiario de las mismas y cuál sea su cuantía y destino o, lo que es lo mismo, en dicho procedimiento no se analizan los expedientes de concesión de las subvenciones y ayudas pues los mismo constituyen, precisamente, el objeto de las diligencias previas que sucesivamente se han ido incoando para la materialización de las diligencias previas 174/2011 en diversas piezas, una por cada ayuda".

Así, la Junta concluye que es el auto de la Audiencia cuya nulidad solicita ahora el que, "en contra no sólo de lo que esta parte considera que constituye el objeto del procedimiento abreviado sino también de lo que el propio juez instructor considera como propio de su ámbito, el que cambia inesperadamente el objeto de los procesos abiertos tras la división en piezas de la causa matriz, división en piezas que la propia Audiencia Provincial había declarado conforme a Derecho".

La Junta critica que "casi un año después, en otro procedimiento distinto -el de una pieza concreta- se muta a posteriori y sorpresivamente el objeto de aquel proceso -el del procedimiento específico-", lo que provoca la "imposibilidad de que esta acusación particular pueda ejercitar la acción penal contra los responsables de la concesión de las centenares de subvenciones y ayudas públicas que indiciariamente son delictivas, cercenando su derecho de acceso a la jurisdicción y, en definitiva, provocando una evidente violación del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución Española".

En el caso del ex consejero de Empleo, la Junta señala que la decisión de la Audiencia de Sevilla "impide la persecución de los hechos perpetrados indiciariamente por Antonio Fernández en la concesión de las ayudas" a los ex trabajadores de Calderinox y Fundiciones Caetano, pues "no permite su enjuiciamiento" en el seno de las piezas abiertas al efecto, "pero tampoco es posible en el procedimiento específico, pues ni de tales hechos se ha informado a Antonio Fernández" en las diligencias del procedimiento específico ni en el auto de procedimiento abreviado dictado en esas diligencias.

Para la Junta, el procedimiento específico "no se dirigió" contra Fernández "por todas las ayudas concedidas conforme al plan en cuya ideación participó con conocimiento de los pagos que a su virtud se realizaron, sino por el diseño y mantenimiento de un mecanismo presupuestario que, con independencia de la licitud o ilicitud de cada una de las ayudas, transfería año a año a IFA/IDEA el importe de la partida 31L". Además, fuera de la actuación de Antonio Fernández como miembro del IFA/IDEA y como actor en el proceso presupuestario, "existe una multitud de hechos indiciariamente delictivos que se refieren a cada uno de los expedientes concretos de ayudas y subvenciones que nada tienen que ver con los hechos atribuidos en el procedimiento específico y con la suerte procesal que en dicho procedimiento corra", y así, citando una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2014, la Junta concluye que el principio legal non bis in ídem "debe apreciarse desde la perspectiva de los hechos y no de la calificación jurídica, que ni vincula a las partes ni tienen por qué integrar el contenido de la acusación", en alusión a la inclusión del delito de malversación de caudales en la pieza política de los ERE.