La Junta cierra la recolocación de los consejeros que cesaron tras la remodelación del gabinete

Los cinco consejeros que salieron a principios de junio del gabinete de Susana Díaz en la última remodelación del Gobierno andaluz ya ocupan otras responsabilidades. Los últimos en ser reubicados fueron los ex titulares de Salud y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Aquilino Alonso y Carmen Ortiz, respectivamente. Alonso dirigirá la Agencia Andaluza de la Energía mientras que Ortiz asumirá la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería, según acordó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta. Ambos forman parte de la Ejecutiva regional del PSOE desde el pasado domingo.

El ex titular de Justicia Emilio de Llera es el único de los cinco ex integrantes del gabinete de Díaz que se ha desvinculado de la actividad institucional, ya que renunció a su escaño en el Parlamento y recuperó su plaza en la Fiscalía de Sevilla. A finales del pasado mes de junio, la ex responsable de Educación Adelaida de la Calle sustituyó a Joaquín Moya-Angeler al frente de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Pocos días después, el ex consejero de Empleo, Empresa y Comercio José Sánchez Maldonado fue nombrado nuevo rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) .

La vicesecretaria de Bienestar Social del PP-A, Ana Mestre, criticó ayer la reubicación "por la puerta de atrás" de Aquilino Alonso y Carmen Ortiz. "Susana Díaz está recompensando a todos aquellos a los que les costó su puesto de trabajo su fracaso en su lucha hacia la Secretaría General del PSOE", señaló Mestre, que recalcó que su nombramiento es una muestra "del más puro estilo de puerta giratoria en una Junta de Andalucía que tiene tentáculos por toda nuestra tierra".