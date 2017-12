La Junta redacta un catálogo de tareas para acreditar las 2,5 horas adicionales

La consejera reconoció ayer, como adelantó el miércoles pasado en el Parlamento, que, en realidad, el retraso sirvió para mostrar el compromiso de la Administración andaluza con la legalidad vigente y no una fórmula para fijar cómo se iba a acreditar el cumplimiento de esas 2,5 horas. "El contexto político", incidió Montero en referencia velada al conflicto catalán, hizo necesario que el Gobierno de Susana Díaz notificase al Constitucional que acataba la sentencia y el método que pensaba seguir. Por eso, el Consejo de Gobierno sólo tomó conocimiento la semana pasada de un acuerdo que ayer quedó ratificado. Todo ello sin que en San Telmo hayan recibido comunicación alguna del Alto Tribunal sobre la idoneidad del procedimiento empleado por la Junta.

Lo que sí dejó claro la titular de Hacienda es que no se implantará un método extraordinario para controlar este teletrabajo y serán los "responsables directos" los encargados de comprobar que los trabajadores cumplen con sus labores fuera de la oficina, la consulta o la clase. "No tendría sentido controlarlo de una manera distinta, añadió Montero, que defendió los beneficios que tendrán esas labores de formación y preparación para el trabajador público y para la propia Administración.

"Es una parte de la jornada que antes no se computaba y ahora sí", explicó Montero, calificó como un "estímulo" el nuevo tratamiento que se les dará a los trabajos realizados en casa por los trabajadores públicos. Además, garantizó que el documento para acreditar las 2,5 horas no presenciales será "flexible y "exhaustivo", es decir, que recogerá un gran número de actividades muy variadas -adecuadas a cada sector de la Administración regional- y que puedan adaptarse a la realidad de cada puesto de trabajo.

El acuerdo de las nuevas 37,5 horas ya tiene la firma del Susana Díaz. El Consejo de Gobierno ratificó ayer el al que llegaron la Consejería de Hacienda y los sindicatos y que servirá para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la organización laboral de los empleados públicos de la Administración regional que el Ejecutivo socialista prometió en junio de 2016. Tendrán 35 horas presenciales de trabajo a la semana, como prometió Díaz, pero también otras dos horas y media que los funcionarios deberán dedicar a tareas de preparación no presenciales y que estarán incluidas en un catálogo que la Junta está elaborando.

Sanz afea a Díaz su "apuesta" por el conflicto con el Gobierno central

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, lamentó ayer que Susana Díaz, prefiera apostar por el conflicto y la confrontación en torno a la jornada semanal de 35 horas para los funcionarios, en vez de haber contactado con el Ejecutivo de Rajoy y buscar el entendimiento. "Desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno y ese no es el camino adecuado", reprochó el político gaditano, que defendió el trabajo del Ejecutivo para "para buscar soluciones". A Sanz le parece "sorprendente" que Díaz, "tan dada a pedir a otros que cumplan las leyes", busque "subterfugios para frenar una sentencia contundente y una vez más apueste por el no diálogo y el no entendimiento".