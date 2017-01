Juventudes Socialistas expulsa a su secretario en CórdobaUna ex alto cargo de la Alhambra reclama al juez su "derecho a ser oída"

Las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) ya han actuado. Después de que el martes la ejecutiva provincial de la organización pidiera a la regional que interviniera para expulsar al que hasta ayer era secretario general en Córdoba capital, Cristian Menacho, las JSA crearon ayer mismo una gestora y anunciaron la salida del investigado en el caso de las presuntas mordidas de la Fundación Guadalquivir. Esta gestora será el órgano que controle a partir de ahora la organización en Córdoba y estará presidida por Mohamed Bagdad, que desarrolla su actividad política en Almería.

Menacho deja el cargo que seguía ocupando meses después de que se destapara el caso de las presuntas mordidas a sueldos de desempleados de la fundación. El pasado martes el joven tenía que declarar en diligencias previas sobre este asunto, tras ser denunciado por dos trabajadores de la asociación Jóvenes Hacia el Futuro, que él mismo dirigía y que pertenece a la citada fundación, presidida por su madre, Ángeles Muñoz. Finalmente no declaró tras sufrir un aparente ataque de nervios.

La que fue número dos de la Alhambra, como secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, ha trasladado al juez una queja sobre su situación como investigada en el caso de las audioguías sobre irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la anterior cúpula gestora del monumento. Chamorro expone una larga lista de alegaciones para "salir al paso" de lo conocido hasta ahora en su contra como resultado de la investigación.

La ex secretaria general no sólo reclama aportar ya su propia declaración ante el juez. También lamenta el "juicio paralelo" que sufren como investigada y el "retraso en la toma de declaración", que "no se debe demorar más" después de su detención hace 18 meses.