Lastra y Simancas, números dos y tres del PSOE en el Congreso

La inminente portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ya sabe quien la acompañará en la dirección del grupo parlamentario. La nueva Ejecutiva Federal del PSOE nombró ayer en su primera reunión a las cúpulas del partido en las Cortes y la Eurocámara, con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, como portavoz adjunta en la Carrera de San Jerónimo, y el ex líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, como secretario general del grupo.

Había trascendido el nombramiento de Robles, que fue uno de los fichajes más importantes de Sánchez para concurrir a las elecciones generales del 26 de junio del año pasado. De hecho, la magistrada ocupó el número dos de la lista de Madrid. Queda reforzado así el papel de Adriana Lastra, mano derecha a nivel orgánico del secretario general, como lo fueron Alfonso Guerra de Felipe González o José Blanco de José Luis Rodríguez Zapatero. S

Simancas cierra la terna de la dirección del grupo socialista. El ex líder de los socialistas de los madrileños fue uno de los dirigentes del PSOE que más se implicó en la candidatura de Patxi López en las primarias. Su nombramiento es otro ejemplo de la integración del equipo del ex lehendakari en la nueva dirección de Pedro Sánchez. Simancas sustituirá al malagueño Miguel Ángel Heredia, que apoyó a Susana Díaz en las primaria y de quien se conocieron unas polémicas grabaciones hace meses en las que insultaba a Robles.

Con Simancas, como adjuntos en la Secretaría General del grupo, estarán la diputada catalana Meritxell Batet, la castellanomanchega Isabel Rodríguez, el balear Pere Joan Pons y el jienense Felipe Sicilia.

El senador por Burgos Ander Gil es ascendido a la portavocía del grupo en el Senado en sustitución de Vicente Álvarez Areces, quien había llegado al puesto al constituirse la gestora para sustituir a Óscar López, otro miembro del equipo de Patxi López procedente de los afines a Pedro Sánchez en su primera etapa en Ferraz. La asturiana María Luisa Carcedo, asumirá la secretaría general -cargo que ya ejerció cuando López fue portavoz-, cargo que alternará con el que detenta en la Ejecutiva. El ex consejero andaluz Francisco Menacho y Begoña Nasarre, senadora por Huesca, completarán una dirección que pasa de seis integrantes a cuatro, tal y como explicó el portavoz de la Ejecutiva, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

La eurodiputada Iratxe García, una de las dirigentes más afines a Sánchez, regresará a la dirección del grupo socialista en el Parlamento europeo. La acompañarán Sergio Gutiérrez, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y la también ex consejera andaluza de Agricultura Clara Aguilera. Habrá, por tanto, un representante de la federación andaluza en las direcciones de los grupos en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Sicilia, de Jaén; Menacho, de Cádiz; y Aguilera, de Granada.

Con estos nombramientos, Sánchez incide en la misma línea que ha marcado la composición de los órganos federales: rodearse sobre todo de personas leales, de su confianza, que lo han apoyado en las primarias. A ese respecto, Puente animó a "pasar página" a los ex vicesecretarios generales, como Elena Valenciano y Pepe Blanco, y a ex secretarios de Organización, como Óscar López, que pudieran estar molestos por no formar ya parte del Comité Federal.

Tras admitir que Sánchez ha eliminado la regla no escrita de que estos sean miembros de ese órgano, argumentó que dado que estos referentes del partido solían intervenir más en los medios de comunicación que en las reuniones del comité, van a seguir teniendo un cauce de expresión.