Listado completo de los 38 imputados en la pieza de las sobrecomisiones

1. Francisco Javier Guerrero. Ex director general de Trabajo.2. Juan Lanzas Fernández. Conseguidor de los ERE.3. Antonio Rivas Sánchez. Ex delegado de Empleo en Sevilla.4. Antonio José Albarracín. Ex director comercial de Vitalia.5. Jesús Bordallo Rodríguez. Ex delegado regional de Vitalia.6. Carlos Leal Bonmati. Abogado de Estudios Jurídicos Villasís.7. José González Mata. Dueño de Uniter.8. Ismael Sierra García. Cuñado de Lanzas.9. Eduardo Leal del Real. Testaferro.10. Juan Francisco Algarín Lamela. Testaferro.11. Beatriz Núñez Muñoz. Testaferro.12. Francisco José González García. Comercial de Vitalia.13. Eduardo Pascual Arxé. Dueño y administrador del grupo Tindex, Fortia Vida, Apra Leve, Irson Empresarial y Vitalia.14. María Vaqué Molas. Dueña y administradora del grupo Tindex, Fortia Vida, Apra Leve, Irson Empresarial y Vitalia.15. María José Marcos Ferri. Esposa de Antonio Albarracín y administradora de la sociedad Pemar, relacionada con las sobrecomisiones.16. José Carlos González Torrente. Administrador de Ingotor.17. Carmelo Cruz Porcel. Beneficiario de la póliza de Dhull.18. Juan Antonio Florido García. Ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO. Beneficiario de varias pólizas.19. María Olga Pascual Moreno. Contable y gestora de Vitalia.20. José Luis Leal Bonmati. Miembro de Estudios Jurídicos Villasís.21. Alfredo Jiménez Suñe. Miembro de Estudios Jurídicos Villasís.22. María Antonia Carrasco Roncero. Esposa de Carlos Leal Bonmati.23. Manuela Castillo Cobos. Testaferro de Eduardo Leal.24. Antonio Santiago Pérez Porcel. Testaferro de Manuela Castillo.25. Francisco Casado Sánchez. Administrador de Licassn26. Ángel Quesada del Valle. Responsable de paso a favor de Lanzas y de Algarín.27. Antonio Aso Martínez. Ex diputado del PSOE en el País Vasco28. Gregorio Martínez Piñero. Conocido de Guerrero.29. Juan Francisco Trujillo. Chófer de Guerrero.30. Manuel Roberto Carmona Soto. Ex secretario federación Minerometalúrgica de CCOO-A.31. José Luis Montesinos. Ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa).32. Salvador Mera Crespo. Ex secretario general de UGT en Cádiz.33. Antonio Diéguez Viera. Empresario de la Sierra Norte de Sevilla.34. Agustín Guzmán Carranza. Intruso en Invirsal.35. Félix Avelino González Argüelles. Administrador de la aseguradora ITG.36. Francisco José González Corral. Director de una sucursal bancaria de Jaén.37. José Carlos Vázquez38. Sonia Sampedro López.