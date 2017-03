Loles López ya tiene contrapeso

Hay una máxima en el PP andaluz: hay que seguir al espejo de dios, y dios es Rajoy. Al menos por ahora. Rajoy sostiene que no hay que cambiar lo que funciona; “aunque no funcione”, apostilló un dirigente del partido. Juanma Moreno ha ejecutado algunos cambios en la dirección del PP andaluz, aunque el balance de fuerzas, a efectos internos, sigue siendo el mismo. Dolores López, onubense y ex alcaldesa de Valverde, seguirá siendo la secretaria general de la formación, y cae quien le seguía con el puesto de única vicesecretaria, la sevillana Virginia Pérez, ariete contra Juan Ignacio Zoido en la provincia. Sin embargo, en su lugar, aunque con un nombre distinto, pero al fin y al cabo de número tres, Moreno ha escogido a Antonio Martín, que éste no está precisamente en el bando de Zoido. Toni Martín, tal como se le conoce en el PP, es un tipo eficaz, experto en comunicación, cercano a Javier Arenas y de la confianza de Moreno. Martín protagonizó hace meses un éxito en las redes sociales al narrar un viaje familiar a Gerona, donde descubrió una Cataluña exenta de los tópicos que la España más bizarra ha construido de este territorio. Ni le echaban de los bares por no hablar catalán ni el daban con la ‘estalada’ al oír hablar castellano. Tal éxito ha tenido que tuvo sus días de gloria en la televisión pública catalana y hasta han terminado dándole un premio en Lérida.

Virginia Pérez, hasta ahora vicesecretaria general del PP, es la líder de los oficialistas en la provincia de Sevilla, puede ser la candidata a la presidencia en esta provincia, aunque su descabalgamiento va a ser aprovechado por los críticos. En su caída han leído el plácet para competir en una batalla de la que Juanma Moreno no quiere ni oír hablar, que gane quien más votos obtenga. Estos últimos se aúnan en torno a Juan Ignacio Zoido y su actual presidente, Juan Bueno. Las lecturas sobre la salida de Pérez son dobles. Los críticos sostienen que es una tacha y sus seguidores, que deja el cargo para centrarse en Sevilla. La próxima semana habrá movimientos en esta provincia de cara al congreso de junio, habrá una elección abierta en la que el presidente del PP quiere esconderse tras una neutralidad sincera.

La jienense Maribel Lozano será otra de las vicesecretarias, junto al almeriense Pablo Venzal, a los que hay que añadir en este primer núcleo de la dirección a la gaditana Ana Mestre y a la sevillana Patricia del Pozo. En este sentido, no hay grandes cambios, Juanma Moreno mantiene el balance, los hombres y mujeres de Arenas siguen y Zoido, el único discordante, al menos público, no logra meter a nadie de su equipo. La dirección del PP se compone con hasta 22 personas más, algunas de las cuales permanecen desde hace años en esta cúpula. Sí vuelve, como elección personal de Juanma Moreno, quien fuera uno de sus competidores: José Luis Sanz, alcalde de Tomares y senador. Será vocal por designación, y quizás candidato a la presidencia del PP de Sevilla.