López advierte del peligro de estar "roto y dividido" como el PS francés

Cuando las barbas del vecino... El ex lehendakari Patxi López también hizo mirar este lunes a los socialistas españoles al norte. Sus compañeros franceses han presentado un proyecto que se ha ido a "una izquierda que yo no llamaría radical, porque a mí lo radical me gusta cuando va a la raíz de los problemas", sino a una izquierda "pura, de pancarta, pero que no tiene los pies en el suelo, que es lo que necesita la ciudadanía", advirtió el candidato a secretario general del PSOE. López considera que las elecciones en Francia le han dado la razón porque el PS ha tenido el peor resultado de su historia por estar "roto y dividido".

El político vasco se desplazó a Jaén para celebrar un encuentro con militantes. López comparó la situación en el país galo con España y recalcó que en ambos países es necesaria "una izquierda capaz de ser mayoritaria, para utilizar el boletín oficial y cambiar la vida de la gente que lo pasa mal". "Cuando no pasa esto, con un partido dividido, que nos vamos a un extremo, no somos creíbles, pues no nos sigue nadie, y eso deberíamos de verlo aquí, necesitamos la unión del partido y un proyecto de un izquierda real y creíble que también sea capaz de trasladar confianza a la ciudadanía", advirtió López.

El ex lehendakari también se refirió a la dimisión de Esperanza Aguirre como concejal del Ayuntamiento de Madrid, que "era imprescindible", aunque para López "llega tarde" y no es suficiente porque se ha producido en una especie de rueda de prensa "sin preguntas y tiene que dar explicaciones".