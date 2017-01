López rechaza la candidatura unitaria tras el "espectáculo" del 1 de octubre

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López defendió ayer el derecho de la militancia a votar y elegir entre varias opciones, y rechazó llegar a un candidato de consenso "tras el espectáculo tan poco edificante" que ha dado esta formación. "Nadie es un traidor, todos queremos lo mejor para el partido y para España, pero tiene que haber un contraste de ideas, porque lo contrario sería un cierre en falso", afirmó en una entrevista en Radio Euskadi, donde aseguró que no se considera a sí mismo una "tercera vía" entre Susana Díaz y Pedro Sánchez.

Respecto al próximo congreso del PSOE, reconoció haber hablado con "todos" los referentes históricos de su partido para informarles de que se presenta como candidato a secretario general, pero "no para buscar apoyos", garantizó.

Sobre si el próximo secretario del PSOE debe ser también el candidato a la Presidencia del Gobierno en unas elecciones, López remarcó que "si no existe un buen proyecto, da igual el cartel electoral. Estamos en el tiempo de elegir secretario y cerrar filas en torno a un proyecto de izquierdas".

Mantuvo también que no busca "diferencias" entre su propuesta para el PSOE y la de Díaz o Sánchez, sino que avala el proyecto en el que cree y que consiste, según destacó, en unir al partido y definir una alternativa de gobierno frente a la derecha, el neoliberalismo y la desigualdad. "No está mal conseguir arrancar buenos acuerdos al PP, pero nuestro objetivo es ser un partido de gobierno, no un moderador de las políticas del PP", apostilló el ex lehendakari socialista que gobernó con el apoyo del PP.