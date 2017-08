López espera que el Metro de Granada funcione al 100% "en muy pocos días"

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, espera que "en muy pocos días" el Metro de Granada se encuentre en situación de "100% de explotación total" de la línea y, desde ese momento, no se retrasará "la puesta en explotación comercial" de la infraestructura, de forma que "abrirá al público en pocos días siguientes". Sin embargo, López reconoció que la apertura a la explotación comercial "no depende d voluntad política sino de la expresión técnica, cuando recibamos el OK técnico, a los pocos días siguientes el metro abrirá sus puertas".

El titular de Fomento recordó que el primer escenario, en el mes de febrero, era acometer una "explotación parcial del metro, que iría creciendo en número de trenes, servicios y horarios, y empezaríamos con dos trenes y horario de 09:00 a 14:00". No obstante, señaló que la propia idiosincrasia del metro, que tiene 16 kilómetros y "que pasa por 57 intersecciones", les ha hecho comprobar que "ese no era un camino adecuado", por lo que se rectificó el primer escenario. La previsión es que empiecen a funcionar los 15 trenes de 06:30 a 23:00 y en vísperas de festivos hasta las 02:00.

Se usaba el trazado como aparcamiento. No podíamos empezar con pasajeros"

"En algunos puntos el trazado de la obra llevaba terminado cuatro o cinco años y no tenía ningún uso, por lo que la gente lo usaba de aparcamiento, carga y descarga, estancia de bicicletas o incluso caballos", lamentó el consejero de Fomento. "Desterrar los hábitos cuesta", añadió López, para después reconocer que "no podíamos empezar, aunque fuera de forma limitada, con trenes con pasajeros".

La conclusión es que el metro "debía recuperar su espacio y eso ha supuesto, "una tarea de concienciación pedagógica, que se traduce en que "el metro debía pasar la mayor cantidad de veces por las vías para que la gente vea que el tren esta aquí y que pasa cada diez minutos", de forma que "se llevan recorridos 70.000 kilómetros con el metro".