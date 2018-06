Maeztu pide explicaciones a la Junta por los retrasos del nuevo salario social

Save the Children alertó del escaso impacto

En su momento, la ONG Save the Children rechazó la Renta Mínima de Inserción, ya que en su opinión, y sin tener en cuenta los retrasos que denuncia Jesús Maeztu, no serviría para reducir la pobreza infantil en la comunidad, a pesar de ser uno de sus objetivos. De inicio, la ONG rechazaba las previsiones de cobertura de la prestación realizadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Según el departamento que dirige María José Sánchez Rubio, serán 45.000 las familias que podrán beneficiarse del nuevo derecho una vez que se aplique al completo y se gaste todo su presupuesto, fijado para 198 millones de euros en 2018. Sin embargo, según los criterios de acceso establecidos en el Decreto-Ley que regula la Renta Mínima de Inserción, "serían 247.338 las familias que reúnen los requisitos de acceso". El principal criterio para poder acceder a la ayuda es que la unidad familiar disponga de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía que les corresponda de la Renta Mínima de Inserción tomando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en la fecha de presentación de la solicitud. Esto implica que muchas familias que se encuentran por debajo del umbral andaluz de pobreza severa (8.785,45 euros/año para una familia de dos adultos y dos hijos menores de 14 años) pero por encima del criterio fijado por la prestación (6.540,00 euros/año) se queden sin poder recibirla. Save the Children defiende el impacto de la prestación en la reducción de las tasas de pobreza infantil severa en Andalucía será nulo. El responsable de la ONG en Andalucía, Javier Cuenca cree que la ayuda "se muestra totalmente ineficaz para cumplir una de sus principales finalidades". Según los cálculos de Save the Children, la tasa de pobreza infantil severa "se verá reducida en un ridículo 0,2%". "Teniendo en cuenta que Andalucía arroja las mayores tasas de pobreza infantil severa de todo el Estado, un 14% según el umbral de pobreza andaluz, es inaceptable que se pongan en marcha medidas sin la ambición suficiente como para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado", apostilló Cuenca.