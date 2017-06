Maeztu prevé más quejas en el Campo de Gibraltar por el 'Brexit'

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, destacó ayer las circunstancias particulares del Brexit para Andalucía, debido a su frontera con el territorio de Gibraltar y al volumen de británicos residentes en la costa de Andalucía, así como los andaluces emigrantes en el Reino Unido.

Maeztu explicó, durante su intervención en una reunión de Defensores del Pueblo de la Unión Europea (UE), celebrada en Bruselas, las diferencias demográficas entre el flujo migratorio de andaluces al Reino Unido, cifrado en unas 10.000 personas, que en su mayoría tienen entre 20 y 40 años, y la población británica en Andalucía, compuesta por unas 80.000 personas de un perfil más envejecido. Además, hizo hincapié en la incertidumbre que enfrentarán los 12.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario La Verja entre Cádiz y el peñón de Gibraltar.

El Defensor del Pueblo recuerda en Bruselas que Andalucía es una región fronteriza

"Por encima de las cuatro libertades está el interés superior de las personas", incidió y alertó de que la "pregunta del millón" para sus compañeros europeos será ver si son capaces de responder a las dudas que les plantearán a los ciudadanos. Maeztu pidió la puesta en marcha de un grupo de trabajo de los defensores europeos para garantizar los derechos de los ciudadanos tras el Brexit y trasladar sus preocupaciones a Bruselas.

Maeztu prevé un aumento del volumen de las quejas que recibe su oficina según avancen las negociaciones de la salida del Reino Unido UE. "Esto no ha hecho más que empezar. Veremos escenarios muy distintos porque si no sabemos por qué carril se va a empezar a negociar no podemos saber los resultados", explicó.

Defensores del Pueblo de toda la Unión Europea pidieron ayer una mayor transparencia en las negociaciones entre Londres y Bruselas para definir los términos del Brexit y reivindicaron su papel como garantes de los derechos ciudadanos en los próximos dos años de este proceso