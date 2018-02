Magdalena Álvarez defiende hoy ante el tribunal la legalidad de las ayudas

La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez prestará declaración hoy en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, donde defenderá, como ya hizo en el año 2013, cuando declaró ante la juez Mercedes Alaya, la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas.

Magdalena Álvarez, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, es el cuarto de los 22 ex altos cargos acusados que presta declaración en el juicio, después de que la semana pasada lo hicieran el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, el ex viceconsejero Agustín Barberá y ex director de Trabajo Javier Guerrero.

Durante la fase de instrucción, la ex consejera Magdalena Álvarez prestó declaración en dos ocasiones en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en los meses de octubre y noviembre de 2013, después de que la Audiencia de Sevilla anulara su imputación por falta de motivación de la resolución dictada por la juez Alaya.

En su primera declaración, la ex ministra respondió a 38 preguntas que le hizo la instructora y a otras tantas de la Fiscalía, negándose a responder al resto de las acusaciones y defensas. Magdalena Álvarez, que en aquel momento de comparecer en el juzgado era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, defendió que durante el tiempo que ocupó el cargo no tuvo conocimiento de los numerosos reparos presentados por la Intervención General de la Junta a la utilización de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las ayudas. Magdalena Álvarez explicó que cuando dirigió la Consejería de Hacienda lo que hizo fue "trasponer" la legislación estatal a la autonómica en materia de transferencias de financiación, un sistema que, según precisó, "ya venía utilizándose bajo otra denominación en la década de los 90", aunque reconoció que "sólo estaban destinadas a financiar operaciones genéricas de las empresas públicas", no ayudas sociolaborales. La ex consejera admitió que "ha podido haber un uso inadecuado, pero no una presupuestación inadecuada", si bien, en su opinión, el sistema "más idóneo hubiera sido la encomienda de gestión", un modelo al que se cambió en el año 2010 y que también cuestionan las acusaciones.

Sobre los reparos de la Intervención, la ex responsable de Hacienda insistió en su desconocimiento. "No lo supe nunca ya que no tenía que conocerlo por razón de mi competencia. Ni siquiera lo escuché indirectamente", declaró Álvarez, quien añadió que "nunca" se llegó a plantear esta cuestión en Hacienda ni en el Consejo de Gobierno, ni tampoco se habló de dotar de "mayor agilidad"a los procedimientos de subvenciones laborales que había emprendido la Consejería de Empleo. Y no tuvo conocimiento porque se marchó de la Junta en 2004 y los informes se hicieron con posterioridad.

Durante su declaración, la ex consejera quiso separar su gestión en Economía y Hacienda de la que se realizaba en Empleo, que era la que concedía las ayudas. "Si efectivamente la Consejería de Empleo no tramitó bien los expedientes de subvenciones tendría consecuencia, como la ausencia de fiscalización", reconoció Álvarez, quien no obstante rechazó que aprovecharan la complejidad del lenguaje presupuestario para introducir la polémica partida 31L. "Todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria", aseveró.

Tras la ex ministra, declararán el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez, a los que seguirán el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz.