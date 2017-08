Maíllo ve a los críticos de IU-CA "subordinados al PSOE"

El coordinador general de IU-CA, Antonio Maíllo, ha saludado que críticos de la coalición de izquierdas hayan logrado los avales necesarios para someter su documento político al debate y votación de la XXI Asamblea de IU-CA, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre, si bien ha lamentado su estrategia "de subordinación" al PSOE-A.

Maíllo ha advertido del "pesimismo antropológico" de los impulsores del documento titulado Una IU-CA fuerte y autónoma para cambiar Andalucía, que respaldan el que fuera secretario de Organización de IU-CA bajo la coordinación general en Andalucía de Diego Valderas y ex viceconsejero, José Luis Pérez Tapias; el ex parlamentario autonómico Ignacio García, y otros ex cargos como Juana Caballero, Antonio Roldán y Juan Félix Camacho. Para Maíllo, la estrategia de estos miembros de IU "se sitúa en una posición de subordinación o de alianza con el PSOE" que no comparte.

El máximo dirigente de IU-CA defiende que las normas aprobadas para el cónclave de octubre son "provocativas" porque están pensadas para que haya debate. "No hay una organización política ni en España ni en Andalucía que tenga como requisito para presentar un documento alternativo el aval del uno por ciento de la militancia y el documento de los críticos ha entrado con el 1,5%".