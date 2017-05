Maíllo ensalza la labor de IU a nivel local tras el órdago de Podemos

Antonio Maíllo reunió ayer en el Parlamento a los 80 alcaldes que IU tiene en Andalucía y a los 29 representantes de la formación que gobiernan en sendas localidades con otras partidos. Muchas veces el PSOE. No es casual este alarde de músculo municipalista del coordinador general de IU en la región, que aseguró mostrarse "muy orgulloso" de el trabajo que realizan sus compañeros en los ayuntamientos. El encuentro se celebró sólo una semana después de que Podemos cuestionase el futuro de la confluencia de izquierdas en los pueblos y ciudades donde IU comparte el bastón de mando con los socialistas.

Fue el secretario Político de la formación morada en la región, Jesús Rodríguez, quien se mostró tajante con los posibles pactos con IU en localidades, como Córdoba o Jerez, donde gobiernan con los socialistas. El viernes, Teresa Rodríguez rebajó el tono y recordó que el documento presentado por su número dos se trata sólo de un borrador. Y a eso se agarró el líder izquierdista para pedir "tranquilidad y sosiego" sobre esta condición adelantada por Podemos.

"Es un borrador de carácter interno y nosotros no vamos a intervenir, igual que nadie va a intervenir en los documentos que hagamos nosotros", añadió Maíllo para después garantizar que, por el momento, no han recibido "ninguna postura de nadie diciendo nada". El dirigente de IU advirtió sin embargo que la confluencia debe afrontarse "con mucha inteligencia política, paciencia y tranquilidad". Y recordó que, a su juicio, no debe ser sólo una coalición electoral entre IU y Podemos, sino "el encuentro con la gente para construir un proyecto de mayorías".

El argumento para convocar este foro de alcaldes es que mañana se cumplen dos años de las elecciones locales de donde salieron los 109 gobiernos en los que participa IU. Según el líder izquierdista, el ecuador del mandato es el momento adecuado para rendir cuentas sobre trabajo realizado por los 1.073 concejales de IU y sentar las bases para la labor que tendrán que hacer hasta los próximos comicios, en 2019.

Respecto al trabajo realizado, Maíllo ensalzó la "labor extraordinaria" de sus alcaldes y ediles para "combatir" los recortes "del Gobierno central y de la Junta". Se refirió especialmente a las consecuencias de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro, que restringe la capacidad de gasto de los ayuntamientos; y al retraso de los planes de empleo municipal impulsados por la Administración andaluza.