Maíllo resta potestad a Díaz para reivindicar el legado autonomista del 28-F y el 4-D

Antonio Maíllo se suma a la reivindicación del espíritu autonomista y reivindica un proceso de construcción como el del 28-F. Pero tiene claro que es una tarea que "no puede liderar Susana Díaz porque tras dos años de abandono está absolutamente desautorizada e inhabilitadada". El coordinador general de IU, cree que la presidenta de la Junta no puede "envolverse en una bandera andaluza que ha despreciado y que ahora, de pronto, busca reinventar en torno a la reivindicación de un 4-D que el PSOE andaluz ha despreciado históricamente desde el 1977".

El dirigente izquierdista acusó en una entrevista con Europa Press a la jefa del Ejecutivo andaluz de "no creer en el poder andaluz" sino que "está instalada en una suerte de recentralismo, incompatible con la reivindicación de ese pivote de desarrollo territorial que tiene que tender a un Estado Federal". Además, Maíllo reconoció la necesidad de que "las partes" que forman ese todo "se sientan cómodas". "Hay que reconocer el derecho de las partes a decidir lo que quieran ser", añadió el líder de IU.

Con esos argumentos, Maíllo ve con buenos ojos el modelo de plurinacionalidad que defiende el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pues cree que "puede contribuir a un nuevo diálogo que resuelva y desatasque los conflictos territoriales del país", lo que debe hacerse "desde una defensa de la democracia, del diálogo y desde un nuevo espacio de sensatez". "Y no del choque de trenes de los nacionalistas, los de corte centralista que son una máquina de hacer independentistas en Cataluña, encabezados por el PP, y los independentistas catalanes, que están encantados de que gobierne en Madrid el PP porque les retroalimenta en su dinámica frentista", apostilló Maíllo.

En clave andaluza, el dirigente de la federación de izquierdas advirtió de que el tiempo del PSOE andaluz "se ha agotado" y criticó su "falta de proyecto estratégico" para la comunidad. Tiene claro también que esa inconcreción se explica por tener al frente a un Gobierno, liderado por Susana Díaz, que se caracteriza por tener "un ritmo absolutamente lento, con una inercia muy conservadora en el ejercicio de las funciones y con una búsqueda de cierto efectivos que le resitúen tras haber estado abandonado dos años".

La situación, aseguró, se constata y se refleja en las duraciones de los gobiernos. "Ahora tenemos consejeros de quita y pon. Antes se les permitía desarrollar labores a medio y largo plazo. Eso ya no existe, estamos en un Gobierno con una profunda interinidad en cuanto a que no hay proyecto estratégico", añadió.

Maíllo reclamó también al Ejecutivo que diga a los andaluces cuáles son sus objetivos "más allá de cierto efectismo y de los enfrentamientos con el Gobierno de Madrid". Por ese motivo lamentó que la ausencia de un valor estratégico "hace que no tengamos un recorrido largo con respecto a qué va a pasar con los servicios públicos, cuál es el modelo de concertación para terminar con la precariedad, cuál la de un modelo productivo que no puede basarse sólo en el turismo o cuáles son las medidas para recuperar una sanidad y una educación que se han visto deterioradas por los recortes". "No tenemos respuesta y eso nos inquieta", finalizó Maíllo.