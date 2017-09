Maíllo no ve división sino pluralidad en la precandidatura de Pérez Tapias a IU-CA

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, afirmó ayer que la precandidatura de José Luis Pérez Tapias en la XXI Asamblea de la formación los próximos días 7 y 8 de octubre es una señal de la pluralidad de IU-CA y nunca de división. Pérez Tapias, uno de los impulsores del documento Por una IU-CA fuerte y autónoma para cambiar Andalucía, es maestro de primaria, concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), es un militante con una larga experiencia orgánica e institucional, y así fue secretario de Organización de IU-CA bajo la coordinación general en Andalucía de Diego Valderas y ex viceconsejero.

El coordinador general de IU-CA subrayó que "no habría entendido que no hubiera habido debate en estos momentos que son cruciales". Maíllo hizo hincapié en que su organización "tiene que enorgullecerse de la pluralidad y de las normas que ha realizado para propiciar precisamente ese debate", ya que para presentar un documento alternativo "hace falta el uno por ciento de los avales porque somos un instrumento al servicio de la sociedad andaluza y no para mirarnos nuestro ombligo". Maíllo añadió que "hemos hecho un documento participado con 200 personas en el que hay una voluntad de consenso, pero si hay compañeros que prefieren presentar un documento alternativo, yo lo celebro porque del debate político siempre se sale fortalecido".

El líder de IU-CA aseguró que el objetivo es "transmitir a los andaluces que nosotros estamos dispuestos a conformar un bloque para gobernar Andalucía con más gente y cambiar las políticas ante un gobierno que está agotado, como es el de Susana Díaz, el cual no tiene voluntad para hacer reformas estructurales para transformar Andalucía".