Málaga y Córdoba terminan de sellar la 'pacificación' del PSOE-A

El PSOE andaluz acudirá pacificado al 39 Congreso Federal del partido. Esa el al menos la imagen que transmite desde ayer -con el lunar de Huelva-, después de que los congresillos de Málaga y Córdoba, tras los que se celebraron el sábado en el resto de las provincias, llegaran a un consenso para diseñar listas integradoras con susanistas y pedristas. De este guión nada quieren saber los socialistas onubenses: en Huelva, los militantes afines al vencedor del proceso interno se han desvinculado "absoluta y rotundamente" de la nómina de delegados, en la que sólo tuvo cabida una seguidora de Pedro Sánchez, la ex alcaldesa de Isla Cristina María Luisa Faneca.

Se cierra así, en palabras del secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, la "cruenta batalla" interna que ha estado a punto de hacer saltar al partido por los aires.

De los 190 delegados que asistieron ayer al congreso provincial de Málaga, 178 votaron a favor y 11 lo hicieron en blanco. Se registró un voto nulo. La candidatura que representará a los socialistas malagueños en el Congreso Federal está conformada por 35 delegados, de los que 23 están próximos a Díaz y 12 a Sánchez. Heredia subrayó que la candidatura que lidera refuerza "el compañerismo dentro del PSOE de Málaga y, por tanto, la unidad de nuestro colectivo político", si bien precisó que unidad no significa "uniformidad ni unicidad".

"De sobra sabemos que la pluralidad revive la política", pero también que el desacuerdo "la inutiliza". "Entramos unidos y salimos más unidos si cabe, algo muy importante para el PSOE de Málaga", afirmó en su intervención. A juicio de Heredia, la lección que se debe extraer de la "cruenta batalla que muchos hemos sufrido" es que "el PSOE no se construye por familias, sino por principios ideológicos y con visiones de partido, quizás divergentes, pero nunca antagónicas".

Por su parte, el PSOE cordobés llevará al Congreso Federal de una lista única con 22 delegados, de los que cuatro de ellos pertenecen al bando pedrista. Fue un acuerdo al que se llegó muy poco antes del comienzo del congresillo. Y llegó por aclamación. No se votó. El consenso lo pergeñaron el presidente del Parlamento y jefe de los socialistas cordobeses, Juan Pablo Durán, destacado susanista, y la ex ministra y ex consejera de Cultura Carmen Calvo, que lidera a la familia pedrista, informa Lourdes Chaparro.

Junto a ella, otros tres miembros del PSOE cordobés que apostaron por Sánchez -Teba Roldán, Alfonso Muñoz, y José Antonio González- aparecen en la plancha definitiva, "no sin dificultades", según apuntó Calvo, quien aseguró que las negociaciones se han llevado durante más de 48 horas. "Hemos considerado que, en esa tesitura, los cordobeses teníamos que arrimar el hombro y apoyar", detalló. La ex ministra, que vuelve a la escena política de la mano de Sánchez, explicó que en un principio "había una lista que se nos presentó, pero hemos conseguido que salgan cuatro de esa lista inicial y entren los cuatro que hemos presentado".