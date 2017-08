Málaga resguarda los coches de Cabify en sedes municipales

El Ayuntamiento de Málaga ha resguardado varios vehículos de Cabify en dependencias municipales para resguardarlos de las agresiones ocurridas en el marco de la huelga indefinida de los taxistas de la ciudad. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento malagueño, Mario Cortés, explicó que se trató de "una decisión técnica por motivos de seguridad". "Fue una decisión que no se toma a la ligera sino con el precedente de Sevilla. Los estaban persiguiendo, pidieron auxilio a la Policía y para evitar problemas, decidimos guardarlos, que no prestaran servicio y que no pudieran localizarlos o quemarlos como pasó en Sevilla", argumentó el edil. Cortés aludía así al incidente sucedido el pasado mes de mayo, cuando fueron incendiados en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) varios vehículos que Cabify había enviado como refuerzo a la capital hispalense con motivo de la Feria.

El concejal de Seguridad del Consistorio malagueño señaló que con prácticamente toda la plantilla policial volcada en la seguridad de la Feria, la Policía Local no podía garantizar la integridad de los vehículos de VTC en Málaga, por lo que se optó por protegerlos en un lugar seguro.

Mientras tanto, los taxistas acordaron ayer en asamblea mantener el paro pese a que el gremio está convencidos de que la operatividad de Cabify en la ciudad "ha menguado" considerablemente desde que arrancó la huelga. Sin embargo, el objetivo ahora es otro: forzar a la Junta en la reunión de hoy con el sector un compromiso por escrito para que se regule de manera más estricta a los vehículos turismo con conductor (VTC).

El problema anteriormente estaba focalizado en los coches de Cabify que se habían desplazado desde Madrid a Málaga para aumentar el servicio de la plataforma de transporte durante la Feria. Ahora "la situación ha dado un vuelco", según José Royón, presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat). Royón cree que la retirada de estos vehículos se debe a la "baja rentabilidad" que están generando desde que están en Málaga.

Ayer ya hubo gestos hacia el sector por parte de la administración autonómica. El consejero de Fomento, Felipe López, que escuchará hoy las demandas del gremio, ya adelantó que la Junta reforzará las inspecciones a los vehículos VTC. Sin embargo, insistió en que esta cuestión no es más que una medida paliativa, y desplazó la responsabilidad a las competencias del Gobierno central.

De los 200 taxis que habitualmente cubren el aeropuerto de Málaga, ayer sólo se encontraban disponibles unos 40 siguiendo los servicios mínimos del paro en medio de una fuerte presencia policial. Los taxistas sólo recogían sólo recogían a familias con niños, ancianos, embarazadas, enfermos y personas con discapacidad. Los demás eran informados y derivados amablemente por trabajadores de Eulen al tren o al autobús. "They are on strike (están en huelga)", repetía una y otra vez un empleado de la empresa