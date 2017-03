El secretario de Manos Limpias firma el poder especial para recusar al juez de los ERE

El secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard ha firmado el "poder especial" para recusar al magistrado Pedro Izquierdo, ponente del juicio por el procedimiento específico de los ERE a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El abogado del sindicato, Rafael Prieto, ha aportado a la Audiencia de Sevilla un poder notarial en el que Bernard asegura que ostenta la representación del sindicato para comparecer en los juzgados y tribunales y otorgar poderes en favor de abogados y procuradores con las facultades usuales. "Me asegura que dicho poder no le ha sido revocado, suspendido ni limitado y que no ha variado la capacidad de poderdante", asegura el notario en el poder para pleitos entregado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. El notario considera "suficientes las facultades representativas acreditativas para el acto o contrato a que esta escritura se refiere", añade.

Miguel Bernard quedó en libertad provisional las pasadas Navidades, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo dejase en libertad provisional en el marco de la investigación por la investigación relacionada con las supuestas extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias a grandes bancos y particulares.

La Audiencia de Sevilla detectó recientemente un defecto formal en la recusación presentada contra el juez Pedro Izquierdo, al entender que la misma no cumple los requisitos exigidos en el artículo 223.2 de la ley orgánica del Poder Judicial "en cuanto se precisa que dicho escrito venga firmado también por el recusante, con aportación en todo caso de poder especial para la recusación", por lo que requirió a esta acusación para que "dentro del plazo restante para promover el incidente se cumplan las previsiones legales, y con su resultado se acordará".

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular en el caso de los ERE fraudulentos, recusó a Pedro Izquierdo, después de que éste fuese designado como ponente en el enjuiciamiento de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros 24 ex altos cargos.

En un escrito remitido a la Audiencia, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, argumentó que, aunque no duda de la "profesionalidad, integridad y objetividad" del magistrado, hay dos causas de abstención o recusación en el caso de Pedro Izquierdo: el "interés directo" en el pleito y la "amistad manifiesta" con los ex altos cargos.

Así, explica que "como mínimo existe la presunción" de que el magistrado "simpatiza con los políticos acusados que le eligieron y mantuvieron durante más de seis años" en el cargo, por lo que sea cual fuere la sentencia que dictara "siempre arrastraría una sombra de sospecha en la ciudadanía, lo que degrada la imagen de la Administración de Justicia".

El sindicato prefería que el juez se hubiera abstenido de conocer la causa seguida "contra quienes apoyaron su nombramiento como cargo político y que a la sazón serían sus compañeros". Manos Limpias insiste en las "funciones políticas" desempeñadas durante más de seis años por el ponente de la causa "mano a mano y codo a codo (políticamente hablando) junto a los acusados determinantes de su nombramiento, lo que socialmente arroja dudas sobre su apariencia de imparcialidad, dentro de los cánones exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Para esta organización, existen causas objetiva de que puede "proyectarse a la sociedad dudas acerca de la apariencia de imparcialidad, porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática", concluyó Prieto.