"En Marbella hubo enfrentamientos entre Gil y Chaves por cabezonería"

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, aseguró ayer, en el juicio que se sigue contra él por irregularidades urbanísticas en varios convenios, que en Marbella hubo enfrentamientos en materia urbanística por la "cabezonería" del ex alcalde de la ciudad, Jesús Gil, y el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Junto a Muñoz se sientan en el banquillo el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, seis ex ediles y dos empresarios vinculados con tres sociedades.

Durante su declaración, Muñoz insistió en que él siempre cumplió órdenes del fallecido Jesús Gil y que sus relaciones con Juan Antonio Roca fueron "cero", porque su jefe "era el alcalde" y lamentó que "tenemos la mala suerte de que todo lo que era ilícito ha muerto". Asimismo, explicó que lo que ocurrió en Marbella no fue tanto por enfrentamientos políticos en materia urbanística, como por la "cabezonería" de Gil y Chaves, y cuando quiso contar una anécdota de cómo se dirigió en una ocasión Gil al ex jefe del Ejecutivo autonómico la magistrada no se lo permitió.

Muñoz afirmó que se considera responsable de lo que ha firmado y que por eso ha estado en la cárcel diez años, pero señaló que se arrepiente de todo lo que hizo.

Además, dijo que su única relación con todos los convenios por los que se le lleva años juzgado ha sido que le decían que fuera a firmar y firmaba, y explicó que nunca se reunió con empresarios porque esa labor era de Gil. "Fuimos tontos todos", declaró, a preguntas del fiscal, cuando le preguntó si no se dieron cuenta nunca de la irregularidades que cometían.

El ex edil Francisco Javier Lendínez fue quien apuntó que en Marbella había "una guerra política en materia urbanística", aunque posteriormente Muñoz precisó que no fue tanto enfrentamientos políticos como la "cabezonería" de Gil y Chaves.

Los seis ex ediles coincidieron en que tenían plena confianza en los asesores jurídicos y que nunca se les advirtió de las irregularidades, además de reiterar en numerosas ocasiones que Gil era quien lo llevaba todo y era quien marcaba las normas. "Éramos tontos útiles", precisó el ex concejal Alberto García Muñoz.