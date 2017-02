La Marea Blanca de Cádiz anuncia manifestaciones el 19 de febrero

La recién creada Marea Blanca de Cádiz anunció ayer la manifestación convocada para el domingo 19 de febrero a las 12:00 para protestar por la situación sanitaria. Uno de sus portavoces, Antonio Vergara, afirmó que la pretensión de este colectivo es defender la sanidad pública y que "no es un movimiento político, sino social; un movimiento ciudadano", insistiendo en que no hay ninguna organización manipulando la plataforma. "Las decisiones las tomamos los ciudadanos, no las organizaciones", aseguró, respondiendo al delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien señaló la participación de muchos miembros de la Marea Blanca de Cádiz en organizaciones políticas.

Vergara manifestó su deseo de que esta protesta "no sea el final, sino el despegue de la movilización", ya que después pretenden poner en marcha distintos grupos de trabajo. Los portavoces de la Marea gaditano presentaron un manifiesto en el que comienzan haciendo referencia al deterioro progresivo del Sistema Sanitario Público Andaluz, "un clamor tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales del sistema". Una prueba de ello es que "en las últimas encuestas públicas, el funcionamiento de la sanidad pública esté por delante de la corrupción entre las preocupaciones de los andaluces".

Puso paños calientes a la situación el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ayer en Córdoba al afirmar que está "convencido" de que podrá "llegar a un acuerdo" con la Marea Blanca de Cádiz, ya que "lo que piden es también un objetivo clarísimo del Gobierno andaluz", en su apuesta, "no sólo por una sanidad digna", sino también "universal, de calidad y equitativa para toda la población". Añadió que esta plataforma no plantea "ninguna cosa que no sea perfectamente aceptable y asumible", pues, "de hecho", las demandas se refieren a "cosas en las que ya estábamos trabajando".