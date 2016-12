Margarita Robles dice ahora que cree en Susana Díaz

La diputada del PSOE Margarita Robles ha asegurado en una entrevista que cree en Susana Díaz porque considera que la presidenta andaluza quiere un PSOE "unido, moderno y transformador". La magistrada en excedencia se muestra partidaria de que no se exija a nadie que deje su escaño hasta que haya apertura de juicio oral.

Al ser preguntada si el hecho de estar a favor de Pedro Sánchez implica estar en contra de Susana Díaz, Robles responde que está "a favor de Pedro Sánchez y de cualquier persona que quiera hacer un partido socialista unido, moderno y transformador de la sociedad". Y cree que "Pedro puede" y también está convencida de que "Susana Díaz quiere hacer lo mismo".

Y aunque dice que no sabe si Susana Díaz puede lograr un partido unido porque "nunca" ha tenido una "conversación reposada" con la presidenta andaluza, sí afirma que "cree" en ella.

Margarita Robles afirma que el exsecretario general tiene todo su cariño, pero explica que ella cuenta con una "trayectoria profesional de muchos más años". Recuerda que fue secretaria de Estado de Interior cuando Pedro Sánchez "estaba en la universidad".

Por ello, al ser preguntada en qué posición quedará si Pedro Sánchez decide no presentarse a las primarias para ser secretario general o si lo hace y pierde, la diputada explica que ella en su mundo va a seguir y va a "estar siempre" en la parte política que le toca "pase lo que pase".

Explica también que a ella no la consta que en el PSOE estuvieran encantados si abandonase voluntariamente el escaño y asegura que se ha sentido "muy respetada" y que nadie le ha dicho nada. "Lo que puedan decir privadamente, el nivel de cotilleo, se me escapa. Quien no me critica con nombre y apellido, quien va por detrás, para mi no existe", remacha.

Javier Fernández: Un hombre prudente y cabal

Dice no haber hablado en privado con Javier Fernández, el presidente de la Gestora del PSOE, aunque le considera un "hombre prudente y cabal" a pesar de que le rebatió la afirmación de que el PSOE era "un solar". "Le respondí que no compartía esa orientación", recuerda.

En cuanto a su postura en relación con los casos de corrupción que se puedan dar entre los diputados, considera que no se debería exigir a nadie que deje su escaño "hasta que no haya un auto de apertura de juicio oral". No obstante, cree que cuestión distinta es que una persona entienda que hace un favor a su país renunciando.

Al ser preguntada si ha soñado alguna vez con ser ministra de Justicia, explica que no la gustaría y que preferiría serlo de Interior. "En Justicia tu puedes hacer leyes pero quienes las aplican son los jueces", argumenta antes de afirmar que para alguien del mundo judicial es más importante el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Supremo que el Ministerio de Justicia.

En cualquier caso, considera que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha demostrado tener un carácter "dialogante" porque se reúne "con la gente, escucha"... mientras que cree que el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón hizo una política "arrogante y la más reaccionaria desde los tiempos predemocráticos".