Marín asegura que Ciudadanos contará con "más autonomía" en Andalucía

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, se siente "reforzado y con ganas" para seguir liderando el partido en Andalucía, que probablemente contará con "más autonomía" respecto a la dirección nacional tras la celebración del próximo congreso. En una entrevista a Europa Press, Marín explicó que tras el cónclave habrá que reformar los comités territoriales. Éstos van a tener un carácter "más ejecutivo" fruto de una descentralización de las decisiones en algunas materias "que ahora van a recaer en los comités territoriales, hasta ahora órganos de coordinación".

El líder regional del partido naranja aseguró que se siente con "ganas" de seguir liderando este proyecto y "más reforzado" después de los últimos meses por parte de todos los compañeros. "Me encuentro fuerte y creo que puedo seguir haciendo un gran trabajo. Si tuviera la menor duda de que no fuera así, me iría a mi casa porque mi madre me dijo: 'Hijo, cuando tú te hartes te vienes para tu casa, y yo le hago siempre caso a mi madre", apuntó.

Además, consideró que debe "seguir" al frente del proyecto dado que, en su opinión, los resultados están avalando el crecimiento de Ciudadanos en Andalucía con mayor número de agrupaciones y más peso en el proyecto nacional, No obstante, el dirigente de la formación naranja señaló que si hay otras personas que deciden plantear una alternativa a la suya estará "encantado de debatir con ellos lo que sea necesario e intentar ganar unas elecciones internas si es que se celebraran".