Marín cree que Díaz agotará la legislatura pero prevé "incertidumbre" en 2017

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, cree que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a agotar la legislatura, aunque "en los tiempos que corren uno no es capaz de mojarse", y prevé que en 2017 haya un "momento de incertidumbre" porque va a ser un año "de muchos cambios en política".

Marín ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión que ve a Díaz optando a la Secretaría General del PSOE y prevé que, si es elegida para ese cargo, "en un tiempo no muy lejano" tendrá que decantarse por ser candidata al Gobierno y abandonar de esta forma la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Ha explicado que, por lo que ha hablado con ella "en muchas ocasiones", cree que va a agotar la legislatura pero ha indicado que el próximo año habrá muchos cambios en política porque todos los partidos estarán inmersos en sus congresos.

"A partir de ahí veremos cómo se mueven los hilos en Andalucía y qué decisión adoptamos en el caso de que esto se pueda producir", ha agregado Marín.

Sobre quién podría ser el relevo de Díaz al frente del Gobierno andaluz, Marín cree que los dos candidatos serían el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

Ha opinado que Jiménez Barrios es una persona con "un talante muy conciliador, muy moderado, con mucha experiencia porque ha trabajado en todos los ámbitos de la política en Andalucía".

En caso de que no fuera él, Marín no ve "otra persona que no fuera María Jesús Montero" por su forma de trabajar, de negociar y porque "tiene muy claro el proyecto que el PSOE quiere llevar en Andalucía".

El líder de Ciudadanos en Andalucía ha destacado el trabajo que ha hecho su formación para pactar los presupuestos de 2017 con el PSOE, que ha sido "duro" durante cuatro meses, pero ha subrayado que las medidas que han conseguido tendrán un impacto de 1.400 millones.

Ha manifestado que las medidas se han referido a la sanidad pública, la educación o la dependencia, y ha recordado que en cuatro días entrará en vigor la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que permitirá que empiece a "armonizarse".

Sobre los entes instrumentales de la Junta, ha reclamado que haya transparencia porque hay muchos que "no son productivos" y de los que se podría prescindir, aunque no ve mucha disposición de la Junta para llevar a cabo esa supresión.

En cuanto a los interinos, Marín considera que ya se está "en condiciones de poder comenzar a ofrecer estabilidad" y sobre la política en sanidad pública cree que la Junta se ha equivocado al intentar "imponer" criterios sin dialogar con los profesionales como en el caso de las fusiones hospitalarias.

Marín prevé que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional la vuelta a jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces, como ha ocurrido en otras comunidades, aunque ha abogado por esperar a ver el resultado de los encuentros entre el Ejecutivo central y el autonómico para tratar este asunto.