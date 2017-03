Marín pide al PSOE-A abrir el diálogo para un "relevo sosegado" si Susana Díaz se va a Madrid

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, ha pedido al PSOE abrir el diálogo para un "relevo sosegado" si la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se va finalmente a Madrid, tras conocerse que optará a la Secretaría General del PSOE.

Así se ha pronunciado Marín durante su participación en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.

El desayuno ha contado con la asistencia, entre otros, del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, dirigentes del PP como Juan Bueno y Patricia del Pozo, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

Marín se ha dirigido directamente a Jiménez Barrios, al que ha aconsejado que "no pierda ni un minuto si el PSOE tiene en mente ese relevo". "Andalucía no puede perder ni un segundo para abrir ese relevo, no hay tiempo para transiciones", ha destacado el líder de C's en Andalucía.

Y es que, según ha advertido, existe la posibilidad de que pudiera haber un adelanto electoral nacional en el segundo semestre de 2018 si no se sacan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Susana Díaz podría optar a la Presidencia del Gobierno si se convierte en la próxima secretaria general del PSOE.