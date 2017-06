Marín "supone" que Susana Díaz puede cambiar su Gobierno porque "es el momento"

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha indicado este miércoles que "supone" que "puede" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, introduzca cambios en su Gobierno en estas fechas porque "es el momento político" para ello, y en ese sentido ha reflexionado que "si yo fuera el presidente de la Junta, a mitad de una legislatura y con los problemas que ha habido en algunas áreas, me plantearía hacer cambios en el Gobierno".

Así lo ha indicado Marín en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que la presidenta de la Junta no le ha comunicado "absolutamente nada sobre si piensa hacer o no cambios en el Gobierno". "Creo que no me lo ha dicho porque sabe que si me lo dice y ustedes me lo preguntan, lo digo", ha apostillado al respecto.

En todo caso, el líder de la formación naranja en Andalucía cree que "es el momento político para hacer esos cambios y hacer ajustes", y ha dicho que espera que, "cuando (Susana Díaz) lo haga", "al menos no me lo diga después que al resto" de fuerzas políticas, "sino que me entere igual que el resto de formaciones".

Tras recordar que una crisis de gobierno no es una cuestión que haya que "votar" en el Parlamento y depende "exclusivamente de la presidenta", Marín ha agregado que espera que, si Susana Díaz, lo acomete, "acierte y proponga a las personas idóneas para reconducir políticas que en estos años han dado muchos quebraderos de cabeza y que no han cumpliendo las expectativas que los andaluces tenían depositado en este gobierno".

Bonificación a universitarios

Marín saluda la medida de bonificar al 99% el coste de matrícula para alumnos universitarios que aprueben la totalidad de asignaturas de sus cursos, y ha considerado que representa "una buena inversión".

Confirma que 's "apoya" esta propuesta, que no estaba incluida en el acuerdo de investidura que el partido naranja suscribió con el PSOE-A al inicio de legislatura, y ha argumentado que "es importante facilitar a los universitarios el que nadie tenga que abandonar la posibilidad de estudiar en Andalucía por cuestiones económicas".

"Creo que la medida va en esa línea y por tanto estamos contentos de que se haya producido ese anuncio", que aunque "va a suponer una merma importante en el tema económico" para las arcas públicas, en C's lo consideran "una buena inversión", según ha puntualizado Marín.

En esa línea, el líder andaluz de C's ha opinado que "no es que dejemos de ingresar 29 millones de euros, sino que creemos que son 29 millones de euros que se invierten en una sociedad que tiene que basar su futuro en el conocimiento y en la capacidad de sus miembros, así que bienvenida sea" la medida, según ha concluido.