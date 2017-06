Marín advierte de que la estabilidad de Cs "no es un cheque en blanco"

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha advertido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que la estabilidad que le proporciona su partido "no es un cheque en blanco" y la ha vinculado a "cambios" en sus políticas y más rebajas fiscales en el IRPF y el impuesto de sucesiones.

De "conformista" ha calificado el portavoz de la formación naranja la intervención de la presidenta durante el debate general sobre la situación de Andalucía, a la que ha avisado de que los andaluces quiere un gobierno "ambicioso, que no se conforme". Marín ha vuelto ha amagar con que su partido no apoyará los presupuestos de 2018 si no se aplica una nueva rebaja del IRPF autonómico y la armonización o supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. "Apúnteselo, señora Díaz", ha recalcado el portavoz, que ha recordado a Díaz que los principales problemas de la comunidad en la actualidad son el paro, la sanidad y la educación, por lo que le ha pedido que "se replantearse" determinadas políticas y aclare cual es su hoja de ruta.

Además de criticar la "ausencia" en el discurso de la presidenta en asuntos como la reforma de la ley electoral, la limitación de mandatos o la supresión de los aforamientos, Marín ha sostenido: "El Gobierno de Rajoy tiene culpa de muchas cosas, pero usted también y no lo mencionado". "Ciudadanos mantiene su oferta de estabilidad, pero esto no es gratis. Debe salir del atrincheramiento y hacer cambios para crear empleo, bajar impuestos y resolver los problemas en la sanidad y educación. La estabilidad de Cs no es un cheque en blanco", ha advertido.

El líder naranja ha defendido la "utilidad" de su partido a la hora de "condicionar" las políticas del Ejecutivo andaluz en virtud del acuerdo de investidura, y ha afirmado que muchos de los logros referidos por la presidenta "coinciden" con los contenidos de ese pacto. "Nunca antes un partido político le había ofrecido estabilidad a cambio de reformas, anteriormente fue por sillones y por un precio, con un resultado que no ha sido bueno", ha recalcado.

Por ello, ha enfatizado que en los dos años de legislatura se han producido avances y ha preguntado a Díaz: "¿Cree que estos cambios se hubiera hecho sin Ciudadanos? No, señora Díaz", ha acotado. Además, de demandar la urgente agilización de la administración andaluza, Marín ha criticado el "atasco" en los juzgados andaluces y ha planteado la exigencia de que la Junta cumpla el resto de compromisos de los acuerdos suscritos por ambas partes.

Díaz: "Seguiré haciendo cambios"

En su respuesta, Díaz ha asegurado que, conforme a su palabra, va a cumplir el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Ciudadanos, con cuyo líder ha dicho compartir que hay que "seguir haciendo cambios" en Andalucía.

"Creo en el acuerdo, sigo convencida de que era y es necesario", ha recalcado Díaz en el turno de réplica al portavoz de Ciudadanos durante el debate parlamentario sobre la situación de Andalucía, en el que ha agradecido el "tono constructivo" de Marín. Tras admitir que "queda mucho todavía por hacer" pese a que un 70 por ciento de las medidas incluidas en el acuerdo se han cumplido o están en ejecución, ha defendido que dicho pacto ha dado "estabilidad" y ha contribuido a generar "confianza" haciendo que Andalucía sea una tierra "atractiva" para invertir.

"Yo creo en la oposición útil y recojo aquellas propuestas que pueden mejorar la calidad democrática", ha asegurado la jefa del gobierno andaluz, que se ha comprometido a abordar la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, así como la eliminación de los aforamientos, aunque sin concretar más detalles. "Lo vamos a cumplir en Andalucía y espero que lo hagan cumplir también en España", ha dicho.

Respecto a la reclamación de Ciudadanos de una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF y la supresión del impuesto de sucesiones, ha defendido que la política fiscal tiene que ser "progresiva" para garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar, al tiempo que ha rechazado que en Andalucía se paguen más impuestos.

Ha recordado que en esta comunidad se han rebajado dos puntos del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros y se ha "mejorado" el impuesto de Sucesiones, aunque ha recordado que el próximo 14 de junio se abordará en una mesa técnica la reforma fiscal.