Marín amenaza con romper el pacto si la reforma electoral no llega al Parlamento en marzo

Ultimátum de Ciudadanos: el Gobierno andaluz tiene de plazo hasta el 31 de marzo para aprobar los puntos pendientes del pacto de investidura, entre los que se encuentra la reforma electoral o la ley de formación profesional. Ésta fue la advertencia que lanzó ayer el líder de Ciudadanos, Juan Marín, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que recordó que el tiempo se le agota y emplazó a "cumplir con su palabra, que es su patrimonio". Según el dirigente de Ciudadanos, después de esta fecha no dará tiempo a debatir y aprobar iniciativas en el Parlamento para que entren en vigor antes de las elecciones autonómicas.

En el paquete de reformas pendientes, Marín también incluyó la ley de Agricultura o la renovación del consejo de administración de la RTVA. "Si todas estas cuestiones quedan fuera, su palabra, que es su patrimonio, no la podrá cumplir. No lo he dicho yo, lo ha dicho ella (por Susana Díaz)", enfatizó Marín.

El portavoz parlamentario del partido naranja calificó, además, de "falso" que Ciudadanos esté negociando o vaya a negociar con Podemos la reforma de la ley electoral de Andalucía que propugna su partido, cuya intención es presentar una propuesta a partir del 1 marzo si el PSOE-A y la Junta no presentan un documento. "Nuestra propuesta está redactada a la espera de que se cumpla el plazo del 1 de marzo. Este fue el compromiso firmado con el Gobierno andaluz y lo vamos a cumplir", avisó.

Marín explicó que la noticia de que Ciudadanos y Podemos están negociando la reforma de la ley electoral salió una conversación informal entre él y el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno. "Insisto, no vamos a negociar con Podemos porque tenemos un acuerdo firmado con el PSOE-A, pero si no se cumple presentaremos nuestra propuesta de reforma electoral", indicó.

Por su parte, la coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, negó también que existan negociaciones con Ciudadanos y precisó en rueda de prensa que conversaciones de "pasillo no son una negociación". Aunque admitió que hay "intereses comunes" de ambos partidos por la reforma electoral y para que el modelo "no sea proclive" al bipartidismo, Rodríguez opinó que Marín "se equivoca si cree que el PSOE-A va a afrontar esta reforma, aunque la presidenta le dé coba".

Ante las insinuaciones de Ciudadanos, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, subrayó ayer que el pacto de investidura con Ciudadanos está al 80% de cumplimiento y que todavía queda un año de legislatura por delante, por lo que "está en el plazo temporal que tiene que estar". El dirigente socialista mantuvo que el alto grado de cumplimiento ha permitido dar estabilidad a la comunidad y que los ciudadanos respaldan frente a quienes han "jugado a la inestabilidad". Sobre la reforma de la ley electoral, que es la principal reclamación de Ciudadanos para lo que resta de legislatura, recordó que ya hay un grupo de trabajo en la Cámara que tiene la labor de hacer una síntesis de lo que han aportado los expertos y los grupos parlamentarios y que fue impulsado por Ciudadanos.