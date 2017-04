Marín buscará la reelección como líder de C's en Andalucía

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, se presentará a las primarias para renovar su liderazgo en la formación cuando éstas se celebren y también quiere repetir como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar en 2019 si no hay adelanto.

Así lo ha indicado Marín en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que está "muy orgulloso" del trabajo que ha realizado la formación y del resultado obtenido en las urnas y que, por tanto, se ve "con muchas fuerzas" para seguir liderando el partido.

Tras reconocer que al principio tuvo sus "dudas" porque el cambio del Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) al Parlamento andaluz fue "brutal", tanto por la responsabilidad como por el factor humano, Juan Marín ha insistido en que los cambios conseguidos "te motivan y te vienes arriba al ver la utilidad de tu trabajo".

El dirigente de la formación naranja, que también ha destacado el notable crecimiento que ha experimentado el partido en los últimos años, ha dicho que se ve presentándose a las próximas primarias y siendo candidato a la Presidencia de la Junta. "A partir de ahí, lo que decidan los afiliados y los andaluces, pero sí lo haré", ha subrayado.

Marín ha tenido palabras de elogio para todo su equipo, tanto en el partido como en el grupo parlamentario, y ha asegurado que desde el principio de la legislatura "siempre hemos sido ocho", aunque contaran con nueve escaños en la Cámara. Y es que, según ha explicado, la ex parlamentaria de Cs, María del Carmen Prieto, no acudía prácticamente a las reuniones.

Según ha explicado, la marcha de esta diputada ha afectado "cero" al partido y ahora mismo trabajan de una forma "más relajada". "Muchas veces nos sentábamos a hablar de cuestiones y no sabíamos si podíamos hacerlo delante de ella". "Esta persona decía que no aceptaba la disciplina de voto, cuando esto no es una plataforma, ni un movimiento, sino un partido político", ha destacado.

En relación a la advertencia que Prieto ha realizado de acudir al Tribunal Constitucional (TC) si la Mesa del Parlamento ratifica el acuerdo de la Junta de Portavoces de asignarle una comisión no legislativa como es la de desarrollo estatutario, Marín le ha pedido que adjunte al recurso "su declaración jurada y firmada de que entregaría el acta en el momento en el que dejara de pertenecer a Cs".

El líder de Cs en Andalucía ha explicado que en el Reglamento del Parlamento dice que un diputado no adscrito tiene derecho como mínimo a pertenecer a una comisión, "pero no dice si es legislativa o no", por lo que, en su opinión, no está justificado un recurso ante el TC. Si bien, Marín ha asegurado que respeta todas las decisiones que Prieto tome.