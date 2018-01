Marín confía en que Díaz no adelante las elecciones

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, confía en que no haya adelanto electoral en Andalucía y asegura que ve a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "centrada" en la comunidad, algo que, en su opinión, se nota en el buen ritmo normativo de los últimos meses.

En una entrevista con Europa Press, Marín indicó que la decisión de la presidenta se puede ver condicionada por la coincidencia con otras citas electorales, "dado que como está este país no sabemos si va a haber elecciones generales o si se tendrían que repetir las catalanas". "Este clima de inestabilidad no favorece el poder fijar fecha", sostuvo Marín, quien no cree que las autonómicas coincidan con las municipales. "Espero que Susana Díaz lo respete y que la convocatoria se haga a finales de diciembre o principios de enero", agregó.

El dirigente de Ciudadanos insistió en la importancia de que la presidenta no se deje condicionar por decisiones nacionales y defendió que Andalucía "no puede ser moneda de cambio; no tiene ninguna necesidad de serlo porque goza de la tranquilidad y la estabilidad necesaria para no tener que esta dependiendo de ninguna otra convocatoria electoral".

"Pero ya los intereses personales de la presidenta no los conozco", advirtió Marín, quien señaló que Susana Díaz se encuentra en estos momentos "a la expectativa y a la espera de lo que suceda". No obstante, la ve centrada "en los temas de Andalucía", algo que, a su juicio, no ocurría cuando optó a la Secretaría General del PSOE.