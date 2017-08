Marín se muestra dispuesto a reunirse con Moreno para "hablar de problemas reales"

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, se muestra dispuesto a reunirse con el líder del PP-A, Juanma Moreno, el próximo mes de septiembre, a condición de que el encuentro no se celebre "en clave electoral", sino que sirva para tratar "problemas reales de los andaluces". Marín se pronunció así, después de que Moreno, en una entrevista con Europa Press, anunciara que en el inicio del nuevo curso político planteará una reunión con la formación naranja para abordar asuntos "vitales" para la comunidad, entre ellos, la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones, las políticas activas de empleo o evitar la precariedad laboral en el ámbito sanitario y educativo.

El portavoz de Ciudadanos teme que el presidente del PP-A quiera hablar de posibles pactos electorales porque está "obsesionado" con ser presidente de la Junta. "Quien quiera hablar de futuro tendrá que hacerlo cuando se convoquen esas elecciones, no ahora", añadió el dirigente de la formación naranja. "Si Moreno quiere sumarse al carro de plantear soluciones podemos hablar. Pero si pretende que sólo seamos aliados de cara a las próximas autonómicas se equivocará una vez más porque Ciudadanos en estas elecciones saldrá a ganar y no a hacer presidente a Susana Díaz o a Juanma Moreno", resaltó el portavoz de Ciudadanos, quien incidió en que su formación "está en condiciones de plantear batalla y no sale a empatar el partido ni a ser bastón de nadie".