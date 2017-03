Marín insiste en que no ve tan remoto un adelanto electoral

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Juan Marín, insistió ayer en sus tesis: el escenario político actual es tan "convulso" que en el horizonte "se vislumbra una posibilidad no tan remota de adelanto electoral" para 2018. El dirigente de la formación naranja en Andalucía explicó, al ser preguntado en Córdoba sobre el reciente acercamiento de posturas de su partido con Podemos para limitar los mandatos, que vivimos en un "tacticismo político donde se firman acuerdos que no se cumplen", por lo que establecer un máximo de 8 años en el cargo ejecutivo sería una medida para "luchar contra la corrupción política".

Marín puso como ejemplo la comunidad andaluza, donde "en los 23 meses que llevamos en hemos logrado que no haya ningún parlamentario imputado", algo que "nos llena de orgullo". En este sentido, se mostró satisfecho con el dictamen que el presidente de la comisión de investigación sobre los cursos de formación en la Cámara, su compañero de partido Julio Díaz, ha elaborado, al tiempo que se expresó a favor de que no se haya tenido en cuenta el escrito del funcionario Teodoro Montés, testigo protegido, porque "no aporta nada que competa a la investigación".

El dirigente de C's alerta de que "se firman acuerdos que no se cumplen"

El portavoz de Ciudadanos incluso apuntó a "algún tipo de error" a la hora de registrar el documento donde "lo único que expone es que lo quitaron de sus responsabilidades, que no le dieron trabajo" ha asegurado Marín que ha adelantado que el lunes se debatirán las 700 enmiendas al respecto aportadas por los distintos grupos del Parlamento.

Sin embargo, sus argumentos de apoyo a informe de la comisión de investigación sobre los cursos de formación se basan, según ha declarado en una razón principal: "a priori", el dictamen "nos parece bueno porque ha cabreado a todos los grupos políticos".