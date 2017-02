Marín afirma que la parlamentaria apartada de C's "llevaba mucho tiempo sin aparecer"

El presidente de Ciudadanos, Juan Marín, aseguró ayer que la diputada andaluza de su partido, Carmen Prieto, "no aparece desde hace mucho tiempo" en el grupo y que "eso es imposible de mantener. La dirección del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía achaca esta primera crisis a "cuestiones de funcionamiento interno" y a una "redistribución lógica" para buscar la "eficiencia" la retirada de la portavocía en la Comisión de Igualdad a su diputada María Carmen Prieto, que apoya a un sector crítico.

Prieto denunció en Twitter que el líder de Ciudadanos en Andalucía le "quitó" la Portavocía en la Comisión porque dice que ella no sabe "trabajar en equipo" y que antes lo hizo de la de Empleo "porque sí". "Es ordeno y mando, si no te abro expediente", denunció. Prieto apoya a TranCsparencia, un movimiento crítico que busca el fortalecimiento de la democracia y transparencia interna, la garantía de los derechos de los afiliados o la regeneración y representación proporcional.

Preguntado en rueda de prensa por si el partido ha tomado alguna medida disciplinaria en contra de Prieto, el líder de la formación naranja aseguró que no interviene en temas de organización. "Si fuera un ordeno y mando podría haber tomado decisiones, pero como no lo es, aquí hay un comité de disciplina y garantías. Yo no intervengo", reiteró Marín, que admitió desconocer si este comité ha tomado algún tipo de decisión, aunque matizó que la responsabilidad de este asunto es de "nivel nacional no autonómico". "Ni lo sé ni voy a perder un minuto en eso", apostilló Juan Marín, que explicó que Carmen Prieto es una diputada más. "Hace más de dos meses y medio que no la vemos en las reuniones del grupo y no tenemos oportunidad de compartir con ella absolutamente nada", aseveró.