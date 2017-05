Marín amarra la reforma de la ley electoral y la supresión de aforados

Ciudadanos garantiza la estabilidad del Gobierno andaluz hasta el final de la legislatura. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, recibió ayer en el Palacio de San Telmo al líder regional del partido naranja, Juan Marín, quien se dio por satisfecho con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura y logró arrancar un compromiso para poner en marcha dos de sus medidas estrella antes de que acabe la legislatura: la reforma de la ley electoral y la supresión de los aforamientos. Además, se negociarán nuevas rebajas fiscales con recortes al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al tramo autonómico del IRPF.

"Ha sido una reunión seria y productiva", señaló Marín tras un encuentro en el que ambas partes acordaron meter "una sexta marcha" e impulsar las medidas del pacto que faltan por implementar. Al ser preguntado por el resultado de las primarias y la ausencia de la presidenta andaluza durante la campaña electoral, el líder de Ciudadanos evitó lanzar críticas y sostuvo que él se sitúa al margen de "los procesos internos de cualquier partido, incluso del mío". "No he venido a San Telmo a hacer reproches, sino a ser útil. Y no vamos a entrar en el tiempo que haya dedicado o no a Andalucía. Eso se lo dejamos a otras formaciones", sostuvo Marín.

PSOE-A y C's se reunirán en dos semanas para concretar el calendario

Para el Ejecutivo andaluz, el encuentro demuestra que "el Gobierno cumple sus compromisos", según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que coincidió en la necesidad de "dar un impulso a la gestión". Así, el proyecto de ley de emprendedores será aprobado en el próximo Consejo de Gobierno y en "las próximas semanas" recibirá luz verde el decreto de creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal.

El encuentro de ayer sirvió para acordar un cronograma. "Uno de los errores que cometimos en la negociación hace dos años fue no poner fecha", sostuvo el líder regional de Ciudadanos, que señaló que el 66% de los compromisos suscritos en el pacto ya se han implementado o están en tramitación cuando aún no se ha cumplido el ecuador de la legislatura. "Esto es suficiente para Ciudadanos pero queremos el sobresaliente", agregó.

El socio parlamentario del Gobierno andaluz reclamó datos sobre la ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a emprendedores y autónomos que están repartidas por cuatro consejerías. Ciudadanos los espera desde hace mes y medio y desconfía del optimismo de la Junta, que declara que se han ejecutado íntegramente. Éste será el principal punto de fricción de cara a la reunión que ambas formaciones mantendrán el próximo 5 de junio para evaluar el desarrollo del pacto y concretar el calendario del resto de medidas pendientes. El encuentro se producirá precisamente justo antes de la comparecencia de la jefa del Gobierno regional en el Parlamento para hacer un balance de la situación de la comunidad.

Marín obtuvo de Díaz su promesa de que en la segunda mitad de la legislatura se llevará a cabo la reforma de la ley electoral y la supresión de los aforados. En ambos casos se necesitará "la concurrencia del PP" dado que sólo precisa de una mayoría parlamentaria reforzada, a lo que se agrega en la segunda cuestión la convocatoria de un referéndum de ratificación.

Otro de los compromisos que amarró el líder de Ciudadanos fue la creación de una comisión que estudie un nuevo recorte al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el tramo autonómico del IRPF. La primera reunión se celebrará el próximo 14 de junio y marcará el inicio de la negociación de los presupuestos del próximo año. En cambio, la limitación de los mandatos se ha quedado por el momento en el tintero ante las objeciones planteadas por los letrados de la Junta.