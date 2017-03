Marzo es cosa de tres

Serán tres. Por orden de llegada: Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz, aunque el primero se mueve en una oscura zona de deseo. A los pedristas les gustaría que el ex lehendakari dejase la candidatura para entrar en el cuerpo a cuerpo con Susana Díaz, y a ésta le viene bien que una parte del malestar sea recogido por un tercero y no por su principal competidor. A Patxi López le definió bien uno de los dirigentes del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC): "Los vascos están ahí para reclamar su cuota". Después de que el piscinazo de López no consiguiese el efecto de impedir el paso a Sánchez, el candidato vasco es el que menos apoyos tendrá en unas primarias que se celebrarían el 28 de mayo. Finalmente, la presidenta andaluza y sus colaboradores más directos tienen despejadas todas las dudas: Díaz presentará su candidatura el último fin de semana de marzo, aunque la intención se hará pública unos días antes. Así lo han indicado sus más cercanos. Después de eso, se convocaría un comité director de los socialistas andaluces.

El 25 o el 26 de marzo es la fecha escogida, a una semana de la celebración del Comité Federal y poco después de la conferencia política donde está prevista la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos ex presidentes socialistas serán dos de los apoyos de la presidenta andaluza, que cuenta para su carrera con casi la totalidad de los notables y ex dirigentes del partido. Sólo una pequeña parte de éstos respaldará a López, mientras que Sánchez acude escorado a la izquierda y con la rebeldía de la militancia a su favor. Felipe González, José Bono, José Blanco, Ramón Jáuregui, Elena Valenciano y casi todos los presidentes autonómicos apoyarán a la andaluza, que se mantendrá en la Junta hasta que se convoquen las elecciones generales. Los planes del PSOE andaluz pasan por atravesar un periodo de transición que no se resolvería del todo hasta que Díaz, si gana, se presente a las elecciones generales.

Sánchez va a concentrar buena parte de sus esfuerzos en Andalucía, donde militan algo más del 22% de los afiliados con derecho a voto y donde la jefa del partido en la comunidad puede tumbarle las elecciones. El ex secretario general da hoy un mitin en Cádiz, en el Palacio de Congresos, donde estará acompañado por intervinientes de varias poblaciones, entre éstos, el alcalde de Chiclana, José María Román. El secretario local de Cádiz, Fran González, que también es diputado provincial, se ha incorporado a los pedristas. Sus seguidores han terminado por crear grupos de apoyo en todas las provincias andaluzas, incluidas Sevilla y Jaén, que son las más potentes de Andalucía y las más leales a Susana Díaz. Por su parte, López cuenta con el respaldo que aún tiene el ex consejero Luis Pizarro en varias provincias.

La disputa de Díaz en las primarias no va a ser un paseo, ni una aclamación, aunque sus colaboradores opinan que ganará las elecciones internas, a poco que el PSOE actúe con un tanto de responsabilidad. Sánchez viene de perder dos elecciones generales frente a Mariano Rajoy, y su propuesta de Gobierno pasaría por una alianza con Podemos tras unos nuevos comicios. El ex secretario general cuenta a su favor con el malestar de buena parte de la militancia con la abstención en la investidura de Rajoy y con una corriente enfrentada a los aparatos, aunque nadie se atreve a medir cuál es la fuerza de estos dos vectores. Sánchez está teniendo mucho éxito en sus convocatorias y los pedristas tienen un gran protagonismo, pero falta esperar a la salida de Díaz para analizar cómo se van componiendo estas elecciones.

Los socialistas llegarán al congreso del 16 al 18 de junio con un nuevo líder elegido en las urnas. En ese momento se producirá otro ajuste para alcanzar un consenso mayor. Hay que tener en cuenta que la nueva Ejecutiva sí se vota en ese cónclave, con lo que el secretario general se verá obligado a pactar después con alguno de los contrincantes para mejorar la mayoría. El escenario que se maneja en Ferraz es que Rajoy convoque elecciones para el primer semestre de 2018, de ahí que la dirección entrante deba estar preparada para esta contienda. En teoría, los socialistas tendrían que celebrar otras primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno, pero es posible que se dé por válida la elección de mayo para ambos puestos. Así sucedió, por ejemplo, después de las elecciones de diciembre de 2015. Tras la crisis abierta por la abstención a Rajoy, el partido intentará no exponerse a una posible desautorización a su nuevo secretario general.

En el caso de que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz fuese elegida, los socialistas andaluces tendrían que celebrar un congreso en septiembre para nombrar al nuevo líder. Éste se elegiría mediante primarias, según la reforma de los Estatutos en vigor. Uno de los pedristas, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sostuvo en este periódico el domingo pasado que esta corriente presentaría un candidato a estas elecciones internas, aunque el liderazgo de Díaz, en ese caso, aún sería mayor al ser en ese momento la secretaria general del PSOE.