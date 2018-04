Médicos de familia atienden a los niños ante la falta de pediatras

El problema no es nuevo; es más, se ha agravado en los últimos años: faltan pediatras en los centros de salud. La consecuencia es que miles de niños son atendidos en Atención Primaria por médicos de familia, no por especialistas. A nivel nacional se estima que aproximadamente el 30% de las plazas están cubiertas por facultativos que no tienen esta especialidad. . De modo que miles de niños -sobre todo de las zonas rurales- son atendidos por médicos no pediatras. "Esta situación nos perjudica a nosotros, pero sobre todo perjudica a los niños. No puede ser que porque vivan en un pueblo no los vea un pediatra. Falta equidad", argumenta la secretaria de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Aapap), Leonor Quesada.

El problema se produce porque la especialidad es deficitaria por el número insuficiente de plazas MIR que se convocan cada año y porque los especialistas, cuando completan su formación, rehuyen trabajar en los centros de salud. "Esta situación no es nueva, pero se está agravando y va a ir a peor por la jubilación en los próximos años de muchos pediatras que no tienen recambio", advierte Quesada.

Ante la realidad, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) ha iniciado una recogida de firmas a través de las redes sociales que bajo el lema de Confianza intenta sensibilizar a las administraciones para que tomen medidas y defender "el derecho de los niños españoles a ser atendidos por su pediatra en los centros de salud". Las firmas se recogen on line en change.org y de forma presencial en los centros de salud.

Una de las demandas de la AePap es que se incrementen "de forma inmediata" las plazas MIR de Pediatría hasta cubrir las necesidades que requiere el modelo español. Pero Quesada apunta que "no se trata de formar especialistas como churros para que migren". Por eso, a la par que enarbola esta reivindicación para el Gobierno central, solicita a la Junta de Andalucía que los fidelice con estabilidad e incentivando las plazas de difícil cobertura con alicientes económicos y profesionales.

Hace una década hubo movilizaciones en algunos pueblos de Málaga para que todos los niños fueran atendidos por pediatras en los centros de salud. Pero Quesada aclara que no es una cuestión sólo local. "La situación afecta a Andalucía y España", insiste.

En las XXII Jornadas de la Aapap celebradas hace un par de semanas en Málaga, la consejera de Salud, Marina Álvarez, destacó que el SAS ha ofertado 355 plazas de Pediatría de Atención Primaria en la oferta pública de empleo de 2016 y la de estabilización. La titular de Salud dijo entonces que las causas del déficit "tienen sus raíces en las políticas desarrolladas por el Gobierno central en detrimento de la sanidad pública durante los últimos años".