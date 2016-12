El Metro de Málaga no llegará al centro hasta 2019

El siempre difuso calendario del Metro de Málaga vuelve a verse alterado. El consejero de Fomento, Felipe López, confirmó ayer oficialmente lo que extraoficialmente se presumía desde hace meses: los trenes del ferrocarril urbano no llegarán al centro de la capital al menos hasta 2019. López certificó la imposibilidad real de cumplir con la última de las previsiones temporales marcadas, la de alcanzar la futura estación Atarazanas, en el lateral norte de la Alameda, en el verano de 2018.

No fue la única conclusión que emanó de la comisión mixta de seguimiento del proyecto. Al tiempo que la Junta plasmaba el alargamiento de los plazos en la terminación de la obra ya iniciada y desbloqueada, el divorcio entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento con el trazado tranviario al entorno del Hospital Civil se hacía patente. La separación de los que aparentan ser socios públicos en la mayor infraestructura en la historia reciente de Málaga es un hecho desde hace años, aunque siempre existió la duda sobre una posible reconciliación o un acercamiento interesado. Esa esperanza quedó ayer enterrada. Y la prolongación del ramal procedente de Carretera de Cádiz en superficie hasta la zona norte, en el limbo.

Por más que el propósito de la Junta es el impulsar el proyecto incluso con la oposición del Consistorio, López admitió que desarrollar una obra de esta envergadura "con la oposición frontal del Ayuntamiento sería una tarea poco menos que imposible". A pesar de ello, ni Fomento daba ayer por zanjado el asunto ni el Ayuntamiento mostraba un no rotundo a que la actuación salga adelante.

En la reunión hubo hasta un tenso debate cara a cara entre el consejero y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante algo más de hora y media. Ninguno se movió de sus posiciones contrapuestas. La discusión acabó con la puesta sobre la mesa del informe jurídico emitido por la consejería rechazando de plano la iniciativa municipal del Metrobús.

"No es posible aceptar lo que propone el Ayuntamiento", dijo López. Dar luz verde al Metrobús supondría "una modificación sustancial de un contrato de concesión administrativa para la explotación de un sistema ferroviario". "Eso conculca el principio de concurrencia; esa frontera es infranqueable y por eso no hay ninguna posibilidad de que una solución en autobús sustituya una solución ferroviaria", enfatizó. En el caso de que De la Torre rechace la actuación, la Junta pueda acudir a la vía judicial para reclamar las afeccciones económicas de no completar el trazado conforme a la hoja de ruta trazada hace ya tres años.