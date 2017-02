Minerva, un apoyo para el emprendedor andaluz

El emprendimiento tecnológico es una actividad que crea mucho movimiento en Andalucía. Si el emprendedor consigue añadir a su talento formación en el mundo de los negocios y herramientas prácticas para hacer evolucionar su idea, las posibilidades de éxito aumentan. Y es que es frecuente que buenas iniciativas se queden por el camino y no logren salir adelante porque no han sabido encontrar su hueco en el mercado. El Programa Minerva se ha convertido en los últimos años en el acompañante idóneo para los proyectos empresariales de base tecnológica en Andalucía, siempre con el punto de mira en el cliente, para ayudar a los emprendedores a convertir sus proyectos innovadores en negocios rentables.

Minerva, una iniciativa de la Junta de Andalucía y Vodafone, está abierta a todo tipo de ideas emprendedoras, siempre con la tecnología de fondo. Hasta la edición del año pasado, la cuarta, se han presentado en total 644 solicitudes interesadas en participar. Innovaciones procedentes de todas las provincias andaluzas en forma de productos o servicios, dispositivos físicos o softwares relacionados con la salud y la dependencia, la cultura y el ocio, los wearables, el turismo, la gestión empresarial, el marketing y el comercio electrónico, el entretenimiento, la realidad virtual, la educación, soluciones aplicadas al sector agrícola y medioambiental, por ejemplo, han estado presentes en el programa. Del conjunto de proyectos acelerados en sus cuatro ediciones, mediante un plan de trabajo personalizado, 41 se han constituido en empresas y se han creado más de 230 puestos de trabajo.

Y algunos de ellos dan soluciones a cuestiones que están de plena actualidad. Es el caso de SIRAE, un sistema integral e inteligente para la monitorización y control del consumo eléctrico en los hogares, con el que se puede racionalizar y optimizar el control y la gestión de la energía.

Un análisis reciente de Facua-Consumidores en Acción indica que el recibo de la luz ha subido un 70% en la última década, por lo que un usuario medio ha pasado a pagar 33 euros mensuales más con respecto a 2006. Tener ciertos hábitos a la hora de usar los electrodomésticos en el hogar puede ser de ayuda para ahorrar unos euros en la factura de la luz. Pero hay otros métodos, como éste ingeniado por un grupo de emprendedores malagueños.

La solución domótica de SIRAE está compuesta por una serie de dispositivos que se colocan en los enchufes seleccionados por el usuario y que se controlan desde una app para móvil. Con ella no sólo se pueden encender y apagar los aparatos, sino que el usuario también podrá consultar el consumo de cada uno de ellos, hacer programaciones horarias y reducir el consumo en stand-by, mejorando así la eficiencia energética de su casa.

SIRAE también permite programar de forma inteligente los electrodomésticos que más consumen para usarlos a las horas más baratas del día. Y, sobre todo, con esta solución se consiguen eliminar los picos de consumo. El usuario sólo tiene que fijar el límite de su consumo total y seleccionar el orden de los aparatos que pueden apagarse si se supera este límite, lo que evita el corte de luz. Así, el consumidor puede bajar la potencia contratada con la compañía eléctrica. Todo ello complementado con gráficas, datos en tiempo real y la información diaria actualizada de las tarifas de la Red Eléctrica Española.

SIRAE ha sido acelerado en la última convocatoria del Programa Minerva y acaba de dar su salto al mercado.

Los cada vez más presentes wearables también han encontrado en esta iniciativa público-privada un trampolín para pasar de ser una simple teoría a un producto palpable. Yhiwo es uno de esos casos. Esta pulsera inteligente se basa en la premisa de "Your Hand is Who Ordains" o traducido, "tu mano es quien manda". Y es que Yhiwo se basa en un sistema para el reconocimiento de los movimientos de los dedos, manos y brazos con los que es posible controlar todos los dispositivos que se encuentren a nuestro alrededor: la televisión, el ordenador, tablet, lámparas, persianas, etc. Con Yhiwo sólo hay que apuntar al dispositivo que se desea controlar o con el que se quiere llevar a cabo una acción, hacer un simple gesto y nada más. Sin ratón ni teclado. La conexión Bluetooth de bajo consumo y un sistema de infrarrojos de la pulsera hacen todo el trabajo. Francisco Ortega Carrasco y Juan Luis Mayorga Navarrete están detrás de esta innovación con la que han conseguido diferentes premios y presencia en ferias especializadas como el Mobile World Congress de Barcelona.

Y muy lejos está llegando también la empresa almeriense NeuroDigital, acelerada en 2015. Tras años de investigación, ha desarrollado un guante diseñado para tocar y sentir mediante vibraciones un elemento en el entorno virtual. A partir de un primer modelo, Gloveone, NeuroDigital ha desarrollado Avatar VR, con todas las características del anterior más nuevas capacidades que lo convierten en una solución muy completa para interactuar de forma natural en el entorno virtual.

A finales de 2016, el dispositivo Avatar VR tuvo la oportunidad de ser una de las tecnologías protagonistas dentro del documental Marte de National Geographic, en el que se recrea la experiencia del viaje y la vida en el planeta rojo mediante realidad virtual.

Además, el equipo ha podido participar en foros científicos y tecnológicos en EEUU, ha mantenido reuniones con la NASA -para usar su guante como tecnología para entrenamiento de astronautas-, con estudios de efectos visuales cinematográficos y con empresarios e inversores chinos para establecer líneas de colaboración que les puedan dar acceso al mercado chino.

Aunque está enfocado al entretenimiento, Avatar VR puede servir además para la rehabilitación neurológica, visual y física o para el entrenamiento de profesionales como pilotos, por ejemplo.

Son sólo tres ejemplos de lo que los emprendedores andaluces han estado haciendo dentro del sector tecnológico en estos últimos años, bajo el paraguas de Minerva. Desde su creación, el programa ha impulsado un total de 63 proyectos, de los que 51 siguen activos.

Ahora, Minerva ha inaugurado su quinta convocatoria, que estará abierta hasta el 7 de marzo. Como ya pasó en la edición anterior, despiertan gran interés aquellos proyectos empresariales que estén enfocados en el desarrollo de la smart city. Así, de la convocatoria de 2016 aún están en proceso de aceleración un buen número de proyectos relacionados con las ciudades inteligentes, como VoLIOT una plataforma para visualizar y hacer inteligente nuestro suministro eléctrico mediante la aplicación de tecnologías web y Big Data, permitiendo la monitorización vía web de todas las variables eléctricas, el análisis de influencias, la gestión de alarmas, la simulación de distintas tarifas y, en general, la optimización del gasto eléctrico. GeoIndoor, por su parte, es un servicio de navegación para el interior de edificios que funciona a partir de un sistema de posicionamiento sobre la cartografía del lugar; y StreetMuseum AR es una aplicación móvil que utiliza la realidad aumentada para transformar las ciudades en museos abiertos e interactivos, mejorando su accesibilidad y la experiencia de los turistas.

Las candidaturas para participar en la nueva edición pueden presentarse de forma telemática hasta el 7 de marzo en www.programaminerva.es. ¡Infórmate y apúntate!