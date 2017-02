Montero asegura que la Junta ofertará este año 8.000 plazas de empleo público

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, confirmó ayer que la Junta convocará este año unas 8.000 plazas de empleo publico en sanidad, educación y en la Administración general. Montero aseguró que los informes jurídicos avalan esta decisión del Ejecutivo autonómico. La Junta ha autorizado una tasa de reposición de empleo del cien por cien en sanidad y en educación y del 50% en la Administración general, ya que entiende que es la prórroga de la tasa establecida en 2016.Así se lo hizo saber la propia Montero en una reunión el pasado lunes a responsables del Ministerio de Hacienda, a quienes expresó su desacuerdo con el criterio del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que la tasa de reposición por jubilaciones es cero si no se aprueban los Presupuestos del Estado para 2017.

El Gobierno sostiene que no se puede prorrogar dicha tasa al no haber presupuestos ni tampoco prórroga de los mismos y, por tanto, la tasa debe ser cero. En ese caso, la Junta entiende, según Montero, que al no hacer el Gobierno uso de su competencia para establecer límites a la tasa de reposición, cada comunidad es libre para fijarla en función de sus necesidades.

Montero insistió ayer en que la tasa de reposición en el empleo público es "libre" y, además, la comunidad andaluza cuenta con "todos los informes que avalan la convocatoria de 8.000 plazas". Según Montero, "la tasa de reposición no tiene límite a no ser que el Gobierno lo diga". "Es al revés de lo que está intentando destacar el Gobierno. Cuando no lo regula se entiende que la tasa de reposición es libre y, por tanto, se pueden convocar la totalidad de las plazas existentes en la Administración pública". La titular de Hacienda y Administración Pública instó al Gobierno de Rajoy a negociar con los grupos políticos cercanos a su posición o incorporar en el Real Decreto de prórroga de los Presupuestos la tasa de reposición que el Gobierno entienda, "en vez de amenazar a las comunidades".

"Si el Gobierno cree que no hay capacidad de prorrogar, lo que queda es que no hay límite a la tasa de reposición. No tiene sustento lo que dice el Gobierno de que la tasa de reposición es cero. Es una suerte de chantaje a las comunidades para que presionen a los grupos políticos del Congreso", explicó Montero. Según la consejera, el Ejecutivo del PP está haciendo "chantaje" a las comunidades autónomas para que presionen a los grupos políticos en el Congreso con el fin de que apoyen el presupuesto del Estado para 2017.

Montero defendió la convocatoria de una oferta pública de 100.000 plazas en toda España en sanidad y educación para resolver la interinidad y la temporalidad en los puestos de trabajo en estos servicios públicos generada por la crisis económica. La consejera lanzó un mensaje de tranquilidad a los opositores al garantizar que la Junta convocará este año 2.468 plazas para docentes y hasta 8.000 incluidas las de sanidad y administración general.

Entretanto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, recalcó ayer que en esta comunidad "sí o sí" habrá oposiciones, "se pongan como se pongan" Rajoy y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Díaz añadió que igual que dijo que en Andalucía iban a entrar en vigor las 35 horas para los empleados públicos, en esta comunidad se va a sacar una oferta pública de empleo "necesaria y justa, si o sí, porque es de justicia".