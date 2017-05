Montero denuncia un cambio en el FLA que costará a la Junta 131 millones

Nuevo frente entre la Junta y el Gobierno a cuenta de la financiación. En esta ocasión, el rifirrafe se debe a un cambio en las condiciones de acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la herramienta de crédito que el Estado puso en marcha en 2012 para que las regiones pudieran obtener recursos sin someterse a la situación del mercado. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el Ejecutivo no permitirá a las comunidades que cumplen el déficit acceder al préstamo a interés cero, como venían haciendo hasta ahora. Según la Junta, "este cambio discreccional y sorpresivo" tendrá un coste de 131 millones de euros para las arcas autonómicas.

Montero reveló ayer que el jueves recibió una llamada de la secretaria general de Financiación Autonómica, Belén Navarro, para comunicarle la supresión del Fondo de Facilidad Financiera, que fue un compartimento del FLA original creado en 2015 para fomentar que las comunidades cumplieran el déficit. A cambio de contener el gasto, las regiones podrían obtener dinero sin cargos y no con intereses cercanos al 1%, que son los que contempla el método original.

Según la titular de Hacienda, la decisión tomada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro "supone una tensión adicional para las cuentas autonómicas de los próximos ejercicios y elimina uno de los pocos incentivos que existían para cumplir con el objetivo de déficit". Además, Montero lamenta que el Ejecutivo central no haya "explicado ni argumentado" su cambio de postura. A su juicio, se debe a que Madrid "quiere ahorrarse el dinero de financiar a tipo cero", toda vez que son varias las regiones que no sobrepasaron el 0,7% de déficit público. Pero también a que, tras el cambio de color político que se ha producido en varias comunidades, éstas "no son prioridad" para el Gobierno.

También cree Montero que con el "uso coercitivo del FLA", el Ejecutivo de Mariano Rajoy "está invitando a las comunidades a irse del FLA y explorar mecanismos del mercado para encontrar financiación". Eso es justo lo que pretendía Montoro cuando ideó el FLA, por lo que ahora la titular de Hacienda considera que, de ser ese su objetivo real, "esas no son las formas". Según Montero, "el Gobierno podría haber allanado los mercados" para que las regiones sean capaces de encontrar "ofertas beneficiosas".

Por estos motivos, la consejera andaluza de Hacienda pidió ayer una reunión "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este encuentro, Montero espera tener "margen y capacidad de negociación política" para abordar las nuevas condiciones del FLA para las regiones que, como Andalucía, contengan el gasto. Sin embargo, la política sevillana vaticinó que el Gobierno no querrá "someterse al CPFF" porque sabe "que las comunidades van a discrepar".